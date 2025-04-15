陽明山大火 新北萬里公所掌握異味煙霧飄散狀況
陽明山小油坑七星步道昨(14)日上午發生火燒山，火勢延燒超過5小時，燃燒面積高達50公頃，所幸在消防與相關單位進行處置後，最終於下午4點多撲滅，並無人員傷亡，而燃燒的當下，面積持續擴大中，一旁鄰近的新北金山、萬里區也嚴陣以待，掌握即時災況訊息，不敢輕忽大意。
萬里區長黃雱勉說，接獲陽明山區發生大火後，除了隨時掌握火災資訊，並且也隨即致電關心轄區靠近陽明山區的幾位里長，希望里長協助佈達相關資訊，提醒里民注意自身安全，非必要不要進入陽明山區，並隨時注意異味與煙霧狀況，必要時戴上口罩。
而經歷了昨天的火燒山，消防單位將持續調查火災起因，此外，陽明山國家公園管理處目前暫時封閉小油坑至七星山頂步道，辦理設施巡檢與安全評估作業，待確認安全無虞後，將儘速重新開放，並同步針對受影響區域啟動生態監測與復原工作，希望積極回復自然環境與生態系統的穩定。
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