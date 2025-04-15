陽明山大火 新北萬里公所掌握異味煙霧飄散狀況

陽明山小油坑七星步道昨(14)日上午發生火燒山，火勢延燒超過5小時，燃燒面積高達50公頃，所幸在消防與相關單位進行處置後，最終於下午4點多撲滅，並無人員傷亡，而燃燒的當下，面積持續擴大中，一旁鄰近的新北金山、萬里區也嚴陣以待，掌握即時災況訊息，不敢輕忽大意。

2025-04-15 19:01