動物園貼文讚「生生喝鮮乳」 遭批拍蔣萬安馬屁默默下架

台北市推出「生生喝鮮乳」政策，北市動物園利用保育員替動物寶寶們當「奶爸奶媽」，製作系列圖卡，並稱「蔣市長的食大建設」挨批拍馬屁，貼文默默自行下架。動物園回應，出於善意協助宣導政策，不樂見社會對立，因而刪文。

台北動物園臉書貼文指出，鮮奶對於哺乳動物幼獸很重要，而母獸的乳汁是動物寶寶重要營養來源，當中富含蛋白質、脂肪、醣類與鈣質，助幼獸免疫系統健全、骨骼發育、肌肉成長及神經傳導發展，因此更是安全成長的關鍵。

不過，若母獸無法自行哺育幼獸時，保育員必須要充當「奶爸奶媽」，依不同動物母乳成分調製人工代奶，保育員和營養師們有時還得當起四、五、六寶爸媽，一直到動物寶寶轉換食性為一般食材後，才會停止人工哺育。

原先悉心介紹保育員的「奶爸奶媽」工作，卻突然在安插的圖卡上寫到「生生喝鮮乳」政策，更直呼「蔣市長的食大建設」、「蔣市長的決定」、「市長叔叔說，對的事就要堅持」。

貼文一出，遭到網友嘲諷，根本是內宣的文章、動物無法喝鮮乳，為什麼和鮮乳政策有關。事後動物園也將該篇文章下架。