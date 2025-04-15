快訊

中橫宜蘭支線落石砸中貨車 副駕駛慘死、駕駛重傷…車頂全凹陷

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

告陳菁徽、朱凱翔洩個資 林秉樞胖到134公斤病重…請老爸出庭「勇敢發聲」

南港114年度夜訪火金姑親子賞螢活動 19日登場

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自南港茶葉示範場官網
照片取自南港茶葉示範場官網

南港區公所與大坑產業文化協會將於114年4月19日(六)、4月26日(六)及5月1日(四)下午5時至7時在南港茶葉製造示範場(臺北市南港區舊莊路2段336號)舉辦114年度夜訪火金姑親子賞螢活動，同時為了讓市民朋友更了解茶山﹑茶文化，在4月19日上午9時開始到夜間賞螢前，整天舉辦包括茶山導覽﹑小農市集以及賞螢開幕式音樂會等一系列活動。

南港區公所區長林士斌表示，南港茶山是台灣包種茶的起源地，有豐富的生態資源以及茶文化，尤其因為南港茶山保留了純淨天然的環境造就了每年4月下旬到5月中旬螢火蟲大量飛舞的美景，所以南港茶山夜賞火金姑活動每年報名都瞬間額滿，當然除了我們舉辦導覽的時間點外，其他時間民眾也可以自行上山，保證不虛此行，而南港區公所希望透過這次活動，讓民眾在享受茶山夜景及螢火蟲漫山飛舞的美景外，也讓更多民眾了解生態保育的重要性，而4月19日的白天，茶山上同時舉辦了一系列的活動，也歡迎市民朋友可以一起上山了解茶山歷史﹑茶葉文化。

此外活動單位也在賞螢活動進行前提供報名參加的民眾一份在地美食，也建議大家可以穿著長袖衣物及長褲，減少被蚊蟲叮咬的機會，以及單純欣賞不捕捉、不干擾螢火蟲，同時請大家隨手把垃圾帶下山，期待大家在身歷其境的觀賞過程中，不僅寓教於樂增加親子互動，促進家庭成員的感情，也同時推廣在地生態導覽環境教育，發展茶山觀光體驗活動！

聚傳媒

茶葉 螢火蟲 賞螢

延伸閱讀

週末到楠西「2025螢光花泉季」賞花、賞螢及泡湯的饗宴

「丸亀製麵」Lalaport南港店 4／15盛大開幕優惠！ 限定菜單「酸菜白肉烏龍麵」同步登場

吃爆美國牛！ 南港五星飯店Buffet推「美牛吃到飽」 加碼「大巨蛋職棒門票、鄰里身分證」同行第2位優惠

夢幻螢光海與成群火金姑共舞 嘉義螢火蟲季來了

相關新聞

動物園貼文讚「生生喝鮮乳」 遭批拍蔣萬安馬屁默默下架

台北市推出「生生喝鮮乳」政策，北市動物園利用保育員替動物寶寶們當「奶爸奶媽」，製作系列圖卡，並稱「蔣市長的食大建設」挨批...

南港114年度夜訪火金姑親子賞螢活動 19日登場

南港區公所與大坑產業文化協會將於114年4月19日(六)、4月26日(六)及5月1日(四)下午5時至7時在南港茶葉製造示範場(臺北市南港區舊莊路2段336號)舉辦114年度夜訪火金姑親子賞螢活動，同時

因應雙北世界壯年運動會 4/16、18、20及22日公車調整

雙北世界壯年運動會即將登場，四月中旬的兩個週末，公車路線都將調整。 臺北市公共運輸處表示，配合114年4月16、18、20及22日每日早上9時至下午3時，光復南路(忠孝東路-市民大道)進行「2025

北市iMap外送專區挨轟錯誤多 議員：食安把關做做樣子？

外送普及，北市建置iMap「網路美食外送平台專區」，揭露業者稽查等相關資訊，不過議員發現，外送專區資訊錯誤百出，去年5月...

社宅植栽不到一個月枯死 北市議員籲慎選合適植栽

台北市都發局今天到市議會工務委員會報告，針對社宅立體綠化植栽部分，台北市議員張文潔說，廣慈社宅植被不到一個月就枯死，不僅...

汐止動線交錯危及行人 都委會審議通過3.5億改善

新北汐止區保長里居民長期面臨交通與安全雙重困擾，尤其長興街與大同橋成為進出主要通道後，卻因地形與工業區動線交錯，導致交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。