南港114年度夜訪火金姑親子賞螢活動 19日登場

南港區公所與大坑產業文化協會將於114年4月19日(六)、4月26日(六)及5月1日(四)下午5時至7時在南港茶葉製造示範場(臺北市南港區舊莊路2段336號)舉辦114年度夜訪火金姑親子賞螢活動，同時為了讓市民朋友更了解茶山﹑茶文化，在4月19日上午9時開始到夜間賞螢前，整天舉辦包括茶山導覽﹑小農市集以及賞螢開幕式音樂會等一系列活動。

南港區公所區長林士斌表示，南港茶山是台灣包種茶的起源地，有豐富的生態資源以及茶文化，尤其因為南港茶山保留了純淨天然的環境造就了每年4月下旬到5月中旬螢火蟲大量飛舞的美景，所以南港茶山夜賞火金姑活動每年報名都瞬間額滿，當然除了我們舉辦導覽的時間點外，其他時間民眾也可以自行上山，保證不虛此行，而南港區公所希望透過這次活動，讓民眾在享受茶山夜景及螢火蟲漫山飛舞的美景外，也讓更多民眾了解生態保育的重要性，而4月19日的白天，茶山上同時舉辦了一系列的活動，也歡迎市民朋友可以一起上山了解茶山歷史﹑茶葉文化。

此外活動單位也在賞螢活動進行前提供報名參加的民眾一份在地美食，也建議大家可以穿著長袖衣物及長褲，減少被蚊蟲叮咬的機會，以及單純欣賞不捕捉、不干擾螢火蟲，同時請大家隨手把垃圾帶下山，期待大家在身歷其境的觀賞過程中，不僅寓教於樂增加親子互動，促進家庭成員的感情，也同時推廣在地生態導覽環境教育，發展茶山觀光體驗活動！

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