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北市iMap外送專區挨轟錯誤多 議員：食安把關做做樣子？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員顏若芳今天在議會警政衛生部門質詢，北市iMap「網路美食外送平台專區」資訊錯誤百出，去年5月至今僅信義區就數百筆漏登，質疑食安把關、資訊揭露僅做做樣子？記者林麗玉／攝影
議員顏若芳今天在議會警政衛生部門質詢，北市iMap「網路美食外送平台專區」資訊錯誤百出，去年5月至今僅信義區就數百筆漏登，質疑食安把關、資訊揭露僅做做樣子？記者林麗玉／攝影

外送普及，北市建置iMap「網路美食外送平台專區」，揭露業者稽查等相關資訊，不過議員發現，外送專區資訊錯誤百出，去年5月至今僅信義區就數百筆漏登，質疑食安把關、資訊揭露僅做做樣子？衛生局表示會檢討，並討論精進資訊呈現方式。

幫民眾食安把關，北市府2020年推出iMAP「網路美食外送平台專區」，主動透過專區，公開6大網路外送平台配合的餐飲業者衛生環境稽查結果，提供消費者快速、衛生安全的外食選擇。

不過議員顏若芳在議會警政衛生部門質詢，表示她近期查看去年5月起信義區的店家，就發現許多資料不實，包括同一店家在專區顯示複查合格及所屬平台，但另一平台卻顯示停止營業；另外有知名餐飲店有合格標章，顯示其僅Foodpanda外送平台，但一樣的店家卻也在Uber Eats可點的到，質疑資料錯登？還是根本沒到現場稽查？

顏若芳質疑，外送平台的資訊錯誤百出，稽查項目揭露也不夠完整，僅登錄複查合格，但項目是什麼，消費者根本霧煞煞，要求全面檢討。

衛生局長黃建華表示，稽查人員是從平台提供的名單，到店家現場稽查食安，但若另外一間平台沒提供，專區才會漏登。衛生局食藥科長林冠蓁也說，衛生局是每年請外送業者一年提供一次合作店家名單，可能資訊有時間差，會請平台更新資訊，並且後續核對，接下來也會全面檢討，看平台資訊如何揭露、呈現會比較好。

外送平台 衛生局 食安

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