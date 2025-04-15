新北淡水新市鎮海都廣場拾光市集 當地里長盼榮景再現

新北市淡水區新市鎮當中，當初第一座影城購物廣場美麗新在去年底與宏泰人壽出現爭議之後，目前由宏泰人壽接手經營，並且與在地崁頂里舉辦拾光市集，號招超過30個攤位，辦理二手市集，加上廣場許多商家也重回經營，現場人潮明顯回流，崁頂里長 吳庭岳表示，這次舉辦市集並不是一次性活動，未來將會是帶狀活動，期盼藉此能夠帶動新市鎮的經濟發展。

拾光市集活動，不僅是能夠讓新市鎮居民提供一個採買選擇，也可以讓不同的民眾來到現場報名擺設攤位，將二手物品來與大家分享交流，形成類似台北天母二手市集的規模，而且目前擺攤的商家可是不收任何攤位費用，就是希望大家一 起共榮共好。

另外大家對於改名後的海都廣場，未來的發展會是如何，里長吳庭岳表示，就他所知，未來會有更多企業或是商店進駐，例如有知名連鎖咖啡店業者，還有知名超市賣場也有機會近期內就是進駐到海都廣場當中，也期盼透過辦理大大小小的活動，不僅是與地方連接，更要打造不一樣的商場經營模式，帶動新市鎮的繁榮發展。