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社宅植栽不到一個月枯死 北市議員籲慎選合適植栽

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市都發局今天到市議會工務委員會報告，針對社宅立體綠化植栽部分，台北市議員張文潔說，廣慈社宅植被不到一個月就枯死，不僅浪費錢反而破壞環境。都發局回應，廣慈社宅會更換植栽外，未來注意植栽存活情況。

張文潔質詢，社宅綠化是非常好的政策，不過應該要考慮到植被適合的生長環境，尤其是服務處旁的廣慈社會住宅，人行道等空間退縮後，難以曬到陽光，陰暗的結果導致植栽相當容易枯萎，前前後後會勘多次，依舊沒有長期的規畫中。

張文潔說，應該要再種植之前先向專家詢問植物的特性，否則種下去一個月枯萎，變成民眾亂丟垃圾、光禿禿的一塊，反而破壞環境美觀。

都發局回應，北市積極推動社會住宅立體綠化設計，包括屋頂綠化、陽台植栽、露台景觀與垂直綠牆等多元綠覆系統，藉由建築空間創造綠意層次，提升居住品質並符合綠建築標章規範。

都發局說，植栽設計考量「適地適種」，依據日照、風向與排水條件，盡量選用耐蔭、耐濕及低維護的植物種類。廣慈園區為例，部分區位因建築量體遮蔽、光照不足，造成植栽稀疏或枯死現象，將進行綠化檢討與植栽汰換並改植栽之外，也加強排水及養護系統。

針對社宅路樹維護管理，都發局補充，社宅由住宅及都市更新中心辦理現場社宅維護管理作業，針對社宅範圍內園藝維護管理作業，皆已納入物管契約進行定期巡檢，其範圍包含社宅基地、垂直綠化及認養的人行道與行道樹等，巡檢時檢視除就景觀園藝水量補注情形及定期施肥作業外，也注意植栽存活情形。

都發局說，若植栽樹木有病蟲害或枯死狀態，即進行治療、除蟲或補植作業，部分區域如有因日照不足影響植裁生長部分，也已加強照護納入觀察，後續如仍無法生長，將再配合現場調整耐陰植裁，維持園區整體綠化。

人行道 社宅 綠建築

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