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再添防災生力軍 新北汐止區公所與8家企業簽MOU

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所的防災企業合作備忘錄簽署儀式上，在地企業串聯起來，結合各項資源，守護汐止，讓防災更有力量！ 圖/觀天下有線電視提供
汐止區公所的防災企業合作備忘錄簽署儀式上，在地企業串聯起來，結合各項資源，守護汐止，讓防災更有力量！ 圖/觀天下有線電視提供

為了提升防災韌性，配合新北市政府積極推動「在地防災企業」，汐止區公所今(15)日再度與8家企業，共同簽署防災合作備忘錄，除了提升企業防災意識，也進而投入社區防災的行列，透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率。

在汐止區公所二樓藝文走廊舉行的防災企業合作備忘錄簽署儀式上，包括新北市議員白珮茹服務處、里長及各合作企業代表都蒞臨參加，今年的活動背板很用心，以列車展現這幾年來的成果，每一節車廂都是公所每年簽署的防災企業，公所擔任火車頭，帶領防災列車一起前行，活動一開始，汐止區公所也頒發獎牌，給今年通過防災社區認證的江北里及湖光里。

除了鄰里防災，每年加入的防災企業是一節節列車車廂，串聯起來，結合各項資源，守護汐止，讓防災更有力量！希望能透過民間力量的加入，加強未來防救災的合作，今年共有8家在地企業加入防災行列，他們也允諾未來只要遇到災害時，如果地方有需求，他們都願意提供協助，儘一份在地企業的責任。

精華光學經理周育俞表示，公司在汐止已經有35年，一共有6個廠，員工大概有2000多人，企業防災對公司來講很重要，整個企業的安全是最基本的一部分，這方面做的好就會增加公司的防災韌性跟競爭力，如果公所表達的，要先做好保護自己，也希望跟各位防災伙伴一起協力把社區安全、企業防災做好。

龍巖股份有限公司協理許祿祺提到，今天很開心跟汐止區公所簽署防災協議，希望藉由簽署防災合作備忘錄能夠加強跟地方東勢里的一些合作，在一些資源共享跟訊息共享的方式，期許如果未來在災害發生時，大家合作把災害降到最低。

汐止區長林慶豐指出，今天很開心跟汐止在地企業簽署防災合作備忘錄，感謝今年新增8家加入防災企業，期盼建構一個更安全的防護網，讓汐止能成為安居樂業的城市，本區自107年起，已有18家企業加入防災企業行列，今天新增8家，總數達到26家，也歡迎更多在地企業的加入。

汐止

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