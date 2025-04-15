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新北汐止仁愛路涵洞嚴重漏水 將以水盤引流改善排水
在汐止區仁愛路涵洞，附近社區大樓不少，每天行經的人車很多，不過，只要下雨天涵洞裡漏水嚴重，引起民怨，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集了相關單位人員現場會勘，將施作水盤引導排水改善。
仁愛路涵洞中間的排水管下方漏水嚴重，不但行人經過被噴濕，對行經的人車來說也不安全，而在經過討論後，可能是涵洞上方防水工程沒做好，導致雨水從涵洞中滲漏，將在排水管下方做水盤引導排水。
新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，仁愛路涵洞下雨天的時候中間排水管下面，漏水非常嚴重，所以，召集了市府養工處跟公所等相關單位現場會勘，因為，可能是當初上頭新台五路在施作時，防水工程沒有做好，討論決議現在要處理的方式，在排水管下方用水盤將一旁的水引導到比較低的另一側，然後排入底下的水溝。
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