汐止動線交錯危及行人 都委會審議通過3.5億改善

新北汐止區保長里居民長期面臨交通與安全雙重困擾，尤其長興街與大同橋成為進出主要通道後，卻因地形與工業區動線交錯，導致交通瓶頸與潛在危險持續多年。內政部都委會金審議通過改善當地交通及人行道，總經費3.5億元，預期大幅改善居民進出動線。

現有道路拓寬難度高，加上長興橋與周邊鐵道、住宅密集，擴建受限，交通改善受阻。居民轉而依賴南側大同橋作為替代路線，卻因橋梁屬民間所有，市府無法直接管理維護，再加上橋旁貨櫃業者車流繁重，安全風險不斷升高。多起交通爭議與救災受阻事件，讓居民不安，也讓地方民代多次在議會提出質詢，要求市府提出具體解方。

市府針對居民問題提出跨河新橋與聯外道路建設計畫，今日正式獲內政部都市計畫委員會會議審議通過。該計畫將在保長路興建跨越保長坑溪的新橋，銜接至大同路三段，總長約300公尺、路寬10公尺，設有雙向二車道及人行道，總經費初估約3.5億元，後續由新建工程處負責土地取得與施工，預期能大幅改善居民進出動線與災害應變能力。