聽新聞
0:00 / 0:00
汐止動線交錯危及行人 都委會審議通過3.5億改善
新北汐止區保長里居民長期面臨交通與安全雙重困擾，尤其長興街與大同橋成為進出主要通道後，卻因地形與工業區動線交錯，導致交通瓶頸與潛在危險持續多年。內政部都委會金審議通過改善當地交通及人行道，總經費3.5億元，預期大幅改善居民進出動線。
現有道路拓寬難度高，加上長興橋與周邊鐵道、住宅密集，擴建受限，交通改善受阻。居民轉而依賴南側大同橋作為替代路線，卻因橋梁屬民間所有，市府無法直接管理維護，再加上橋旁貨櫃業者車流繁重，安全風險不斷升高。多起交通爭議與救災受阻事件，讓居民不安，也讓地方民代多次在議會提出質詢，要求市府提出具體解方。
市府針對居民問題提出跨河新橋與聯外道路建設計畫，今日正式獲內政部都市計畫委員會會議審議通過。該計畫將在保長路興建跨越保長坑溪的新橋，銜接至大同路三段，總長約300公尺、路寬10公尺，設有雙向二車道及人行道，總經費初估約3.5億元，後續由新建工程處負責土地取得與施工，預期能大幅改善居民進出動線與災害應變能力。
城鄉發展局表示，該案規劃過程中盡量避開密集住戶區域，減少徵收與拆遷衝擊，平衡建設推進與居民權益。未來新橋完工後，將有效解決長期以來的交通瓶頸，並確保在火災、地震等緊急事件時，救護與消防車輛能迅速抵達，保障公共安全。市府也承諾將持續監督工程進度，落實市長行動治理精神，回應地方長年訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言