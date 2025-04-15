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新北藍營黨部遭搜索 黨團今晚地檢前集結抗議

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
檢調今日搜索新北市國民黨黨部，國民黨新北市多位議員痛批民進黨政府濫用國家機器，將於今晚8時在新北地檢前集結抗議。圖／新北藍營黨團提供
檢調今日搜索新北市國民黨黨部，國民黨新北市多位議員痛批民進黨政府濫用國家機器，將於今晚8時在新北地檢前集結抗議。圖／新北藍營黨團提供

針對檢調今日搜索新北市國民黨黨部，國民黨新北市多位議員痛批民進黨政府濫用國家機器，對在野陣營進行政治追殺，並號召群眾於今晚8時在新北地檢前集結抗議，以實際行動聲援正義青年，捍衛民主制度與公民權利。

此次行動由新北市議員陳偉杰、蔡淑君、宋雨蓁、江怡臻與呂家愷共同發起，五位議員發表聯合聲明，嚴正譴責民進黨政府以檢調為工具打壓罷免行動，形同寒蟬效應。議員們指出，國民黨所發起的罷免行動合乎民主程序，若連署資料出現筆誤或遺漏，本應由行政機關依法審查，卻被升高為刑事調查，甚至出動搜索政黨辦公室，嚴重踐踏民主基本原則。

陳偉杰指出，罷免行動屬於憲法保障的政治表達權利，檢調卻以行政疏失之名發動搜索，根本是打壓人民政治意志。蔡淑君則批評，綠營共諜涉案者僅交保20萬，卻對發起罷免的青年開出50萬重保，並限制出境，顯示雙重標準令人憤怒。

江怡臻直言，當前民進黨政府已呈現「一黨獨大、專制國家」態勢，此次行動不僅傷害在野政黨，更動搖人民對司法與民主制度的信任。宋雨蓁呼籲，面對這種赤裸打壓，人民越應勇敢站出來，用連署與投票守護民主。

五位議員呼籲支持者今晚踴躍參與集結活動，以行動表達不滿，支持正義青年、拒絕政治辦案。他們強調，民進黨動用國家力量打壓異己，正考驗社會是否仍有足夠的勇氣與力量，守護台灣得來不易的民主自由。

罷免 議員

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