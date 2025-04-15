獨／新北提殯葬自治條例說明會 民代批敷衍了事草案變草率

新北市府為強化殯葬設施管理與提升服務品質，擬定《新北市殯葬管理自治條例（草案）》，並於今上午開說明會。會中將邀集公家及民代等釐清骨灰存放年限、公墓設施使用規範等條文盼完善殯葬管理制度，議員周勝考批評，草案寫得不夠完敷衍了事，讓草案變草率，議會質詢時會逐條檢討。

條例草案內容包括骨灰存放不得超過20年、兩次展延總年限不逾15年，逾期將依法處理；公墓不得私設或作他用，違者最高可罰10萬元；殯葬設施非經許可不得擅用，違規業者亦將受罰。殯葬業務須經查核評鑑，不得妨礙殯葬秩序，並保障使用人與遺族權益。殯葬處強調將廣納各界意見，確保條例施行符合民情與公益。

新北市議員周勝考指出，《新北市殯葬管理自治條例草案》雖涵蓋噪音管制、公墓年限及業者管理，但對實質殯葬政策缺乏全面性檢討，且自治條例跟管理辦法分開，應該統合在一起才是正確作法。批評新北市目前殯儀設施過度集中，尤其板橋殯儀館鄰近住宅區，規劃不當導致環境管理困難。草案應正視設施分布失衡問題，並納入適當選址與分散處理機制，否則將無法真正改善殯葬亂象。

他特別點出目前「牌位」設置未被殯葬設施管理條例納管，質疑民間提供設置空間是否屬合法殯葬行為，呼籲市府應明確界定管理標準，避免漏洞形成地下殯葬產業。他建議借鏡其他縣市做法設施設置應遠離學校、醫院及密集住宅區，並增設推廣自然葬專章，全面檢討政策後再送審草案。