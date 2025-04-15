北市建管處長遭告發 綠議員批只拆民眾不拆立委 藍議員救場

名嘴溫朗東今與律師到士林地檢署，針對國民黨立委李彥秀日前遭爆服務處違建案，告發北市建管處長虞積學的圖利罪。北市民進黨議員今在議會工務委員會質詢虞積學。虞積學說明，主要是執行人力與資源的限制，若未來有政策推動需要，會啟動相關專案逐步辦理查報與處理。

溫朗東在3月爆料李彥秀服務處為違建後，溫今天在臉書表示，與在地居民的律師陳義文一起提到士林地檢告發，不只是覺得李彥秀家族長年累月違建，影響到公安，也一併告發北市建管處長虞積學圖利罪。

民進黨北市議員洪婉臻今於議會質詢時，要求虞積學說明李彥秀服務處是否為違建？她質疑，市府在2024年大張旗鼓說明防火巷專案拆了2千多件，提醒民眾勿存僥倖，為什麼現在卻只拆民眾不拆立委？

民進黨北市議員張文潔也問，接獲到選民服務，只要是防火巷的違建就是拆除，並質疑目前拆除的件數，難道不會影響到消防救災？「市民都要拆，為什麼李彥秀不用拆？」

虞積學說明，針對可能影響公共安全的既存違建，分為兩種，第一種是防火巷的新違建，就會即報即拆，第二是既存違建，以專案方式進行，目前市府係配合污水下水道等公共工程進行時，如有妨礙工程進行的情形一併查報並拆除。

虞積學也說，而李彥秀經過會勘，並調閱民國83年的航照圖確實發現已有設立，可以確認為既存違建，由於非屬於上述兩種，但不太表不會查報，若未來有政策推動需要，市府也會啟動相關專案，逐步辦理查報與處理，持續改善市容與公共安全。

為此，北市議員汪志冰救場，她以在社子島選民服務的案例，有民眾陳情社區有防火巷前後遭到封住，但是找建管處來發現是83年以前的違建，按照法規是沒有妨礙衛工管線施工，就不會馬上拆除處理，「所以李彥秀的如果拆除，其他類似狀況的也應該一併拆除，才是不能針對性。」

工務委員會一召王欣儀也出面打圓場，她說，主要是拆除人力等問題，新的違建都會立即查報立即拆除。虞積學補充，防火巷已改名為防火間隔，其用意是留設避免基地若延燒時，影響到隔壁鄰地，並非逃生、通勤的巷道。