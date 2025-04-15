新北兒童事故受傷人數1163人 初估與通勤時間有關聯

新北道安會報今討論兒童事故分析，去年新北0至12歲兒童事故死亡雖然是0，但受傷高達1163人，兒童事故以乘客比率最高，交通局表示，初估應與通勤時間有關聯性，今年將做2處行人友善區作為示範點。

根據交通局統計資料，兒童事故時段最高是下午4時至6時，其次為晚間6時至8時、上午6時至8時。兒童事故地點以交叉路口最高占52.9%。事故中以乘客人數1092人占75.3%，行人222人15.3%，其他原因30人2%。

交通安全科長李淑惠表示，這些時段以時間上推論，確實有可能是家長於通勤時間接送小孩上下學，或是晚上從補習班下課後返家時段有關聯性，但數據目前是初步分析，事發原因也可能包含家庭出遊。

交通局表示，工程面部分，要做好通學環境，除了原本的通學巷及養工處的通學廊道，還會擴大上學路徑相關設施跟檢討部分，另外也需要學校協助宣導，例如家長在接送時間要更注意交通路況，多車輛入口如遇到車流量大時，除了導護老師，警察局也會派員協助或是由義交幫忙。

對此，今年新北行人友善區要做2處，不是只有一條路線或是點，是針對人比較多的範圍，針對行人動線、段點串連，還有交通設施，例如降速、減速設施或標線標誌等。

交通局專委林昭賢表示，目前挑選板橋忠孝國中跟後埔國小周邊300公尺的四方形範圍，檢討區域內人行動線，提升安全性；另一區是蘆洲空中大學，之前就有做過人行道改善工程，原本範圍是中正路、忠孝路及復興路，現在從中正路往右走三民路，把空大周邊圈起來，也把巷道內設施的標誌標線做更完整。