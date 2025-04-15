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遭控「開後門」不處理李彥秀違建 北市府搬法條反擊溫朗東

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，更赴士檢提告指控市府包庇。建管處反擊，該建物屬既存違建，目前未納入優先處理範圍。本報資料照
名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，更赴士檢提告指控市府包庇。建管處反擊，該建物屬既存違建，目前未納入優先處理範圍。本報資料照

名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，今天更赴士檢提告指控市府包庇。建管處反擊，該建物屬既存違建，目前未納入優先處理範圍，若未來市府公共工程有妨礙或政策推動需要，將逐步辦理查報與處理，持續改善市容與公安。

溫朗東今赴士林地檢署提告，他指出，李彥秀位於南港研究院路二段70巷旁的「親子教室」是違建，興建於法定空地，非法占用防火巷道，甚至妨礙巷弄通行，他向市府檢舉，要求應會同相關單位勘查違建是否危及公共安全，但市府聲稱只要地下水道工程完畢就不須再查，等同為李家「開後門」。

溫朗東痛批，北市府不僅打壓罷免行動、干擾公民擺攤，還放任藍營議員徐巧芯濫用公有場地，對違建更視若無睹，控訴蔣為藍營權貴護航。

建管處表示，李彥秀家族建築物，屬83年以前既存違建，依現行規定非屬優先拆除標的，已依程序完成拍照列管，考量違建對公安影響程度，以及執行人力與資源的限制，目前「防火巷」內的既存違建尚未納入優先處理範圍。

建管處強調，防火巷內既存違建，依相關規定這類違建是以「專案方式」進行，目前市府配合汙水下水道等公共工程進行時，「如有妨礙工程進行」的情形一併查報並拆除，至於尚未配合工程施作或「無妨礙工程進行」的防火巷既存違建，未來若有政策推動需要，市府也會啟動相關專案，逐步辦理查報與處理，持續改善市容與公共安全。

李彥秀 溫朗東 違建

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