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溫朗東告發李彥秀家族違建 北市建管處：依法行政

中央社／ 台北15日電

名嘴溫朗東今天到士檢告發國民黨立委李彥秀家族涉長年違建等情事，並指台北市建管處長虞積學圖利特定人士。對此，建管處今天表示，均依法執行，絕無圖利特定人士情事。

溫朗東早於3月就曾指控，李彥秀南港服務處右方的「親子教室」，是法定空地上的違建且占據防火巷，導致巷弄之間無法通行，並表示已實名向台北市政府檢舉違建。

他今天上午前往士林地檢署正式告發，李彥秀家族涉長年違建、占用防火巷和阻礙交通消防安全等，虞積學圖利特定人士、知法犯法，認為台北市長蔣萬安護航藍營權貴。

對此，建管處透過新聞稿聲明，處理違章建築管理業務都是依法執行，無論案件當事人身分為何，均一體適用「台北市違章建築處理規定」，秉持公平、公正、公開原則辦理，絕無圖利特定人士情事。

建管處指出，有關李彥秀家族建築物，經查部分屬民國83年以前既存違建，依現行規定，非屬優先拆除標的，已依程序完成拍照列管。

另外，針對可能影響公共安全的既存違建，台北市政府依據「台北市違章建築處理規則」第25條，將其列為優先查報與拆除的對象。但考量違建對公安的影響程度和執行人力、資源的限制，目前「防火巷」內的既存違建尚未納入第25條優先處理範圍。

建管處說，這並非代表防火巷內的既存違建不會查報處理。依照規則第26條規定，這類違建是以「專案方式」進行，目前北市府是配合污水下水道等公共工程進行時，「如有妨礙工程進行」的情形一併查報並拆除。

同時，尚未配合工程施作或「無妨礙工程進行」的防火巷既存違建，未來若有政策推動需要，北市府也會啟動相關專案，逐步辦理查報與處理，持續改善市容與公共安全。

建管處表示，對於不實指控，呼籲外界理性看待行政作為，勿以政治立場混淆視聽，將持續秉持依法行政原則，維護都市安全與公共利益，勿枉勿縱，也絕不濫權。

北市府 李彥秀 違建

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