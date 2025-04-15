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新北4月迎接疫後最大規模國際獎勵旅遊團 接待千人體驗山海魅力

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國外旅客在臺版尼加拉瀑布之稱的十分瀑布前留下美好合影。圖／新北市觀旅局提供
國外旅客在臺版尼加拉瀑布之稱的十分瀑布前留下美好合影。圖／新北市觀旅局提供

為提升新北市國際觀光能見度，觀光旅遊局長期於基隆港提供多語言觀光諮詢服務，主動向入境旅客推薦新北美景與「青春山海線」品牌行程。首次抵台的國際旅客，藉此留下深刻印象。近期更結合國內旅行業者展開獎勵旅遊合作，推動在地文化體驗與主題行程，積極打造多元行銷策略，讓外國旅客能深入感受新北的城市魅力與人文風貌，拓展國際觀光版圖。

新北市將於4月迎接疫後最大規模的國際獎勵旅遊團，菲律賓TOYOTA集團約400人將於4月15日造訪十分老街體驗放天燈與在地小吃，感受鐵道山城風情。接續至4月底，馬來西亞大東方人壽超過1000名員工將分批參訪野柳、九份等新北知名景點。此外，5月的雙北壯年運動會也將吸引來自巴西、義大利、葡萄牙及美國的選手約百人造訪，全面展現新北豐富山海景觀與文化底蘊。

為迎接大批國際旅客，新北觀旅局精選具文化意涵的特色伴手禮，如天燈茶包等作為贈品，由局長楊宗珉親自到場致贈與歡迎。每份伴手禮皆優先採購當地特產，讓旅客不僅帶回紀念，也推廣在地商家品牌與產品。此舉除提升城市好客形象，更進一步帶動觀光經濟，擴大國際旅客的口碑效益，讓新北特色被世界看見，形成旅遊與產業的良性循環。

新北觀旅局表示，未來將持續透過國際行銷策略、港埠接待服務及在地文化體驗三大方向，擴展與全球旅遊市場的連結。以「魅力新北、永續觀光」為願景目標，整合地方資源、提升城市品牌形象，吸引更多國際旅客認識並愛上新北。也期望藉由旅行社與地方合作模式，推動更多在地特色行程，讓旅客留下深刻印象，創造城市觀光長效發展的契機。

來自國外的貴賓在天燈上寫下祈福願望。圖／新北市觀旅局提供
來自國外的貴賓在天燈上寫下祈福願望。圖／新北市觀旅局提供
觀光旅遊局團隊前往基隆港提供郵輪旅客多語言觀光諮詢服務。圖／新北市觀旅局提供
觀光旅遊局團隊前往基隆港提供郵輪旅客多語言觀光諮詢服務。圖／新北市觀旅局提供

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