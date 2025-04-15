新北4月迎接疫後最大規模國際獎勵旅遊團 接待千人體驗山海魅力

為提升新北市國際觀光能見度，觀光旅遊局長期於基隆港提供多語言觀光諮詢服務，主動向入境旅客推薦新北美景與「青春山海線」品牌行程。首次抵台的國際旅客，藉此留下深刻印象。近期更結合國內旅行業者展開獎勵旅遊合作，推動在地文化體驗與主題行程，積極打造多元行銷策略，讓外國旅客能深入感受新北的城市魅力與人文風貌，拓展國際觀光版圖。

新北市將於4月迎接疫後最大規模的國際獎勵旅遊團，菲律賓TOYOTA集團約400人將於4月15日造訪十分老街體驗放天燈與在地小吃，感受鐵道山城風情。接續至4月底，馬來西亞大東方人壽超過1000名員工將分批參訪野柳、九份等新北知名景點。此外，5月的雙北壯年運動會也將吸引來自巴西、義大利、葡萄牙及美國的選手約百人造訪，全面展現新北豐富山海景觀與文化底蘊。

為迎接大批國際旅客，新北觀旅局精選具文化意涵的特色伴手禮，如天燈茶包等作為贈品，由局長楊宗珉親自到場致贈與歡迎。每份伴手禮皆優先採購當地特產，讓旅客不僅帶回紀念，也推廣在地商家品牌與產品。此舉除提升城市好客形象，更進一步帶動觀光經濟，擴大國際旅客的口碑效益，讓新北特色被世界看見，形成旅遊與產業的良性循環。