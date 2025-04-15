進入宋立的想像之地 陶博館閱讀陶藝立體故事書

陶藝家宋立具新世代人類的透澈目光，擅長從經典的寓言故事及藝術史名作中，提煉出蘊含個人觀點的創作、活潑生動的立體作品，即日起至5月4日於陶博館B1陶藝長廊展出34件作品，帶領觀眾走進陶藝家構築的想像之地，看展仿如閱讀立體故事書般的意猶未盡。

陶博館長張啟文表示，宋立作品充滿故事性的療癒風格，深獲評審喜愛。「2025台灣陶藝獎」現正徵件中，歡迎陶藝創作者於4月30日前踴躍投件。另外，為鼓勵青年陶藝家勇於創作，將規劃「新銳獎」與「陶藝新秀計畫」合併，徵件辦法將另行公告。

宋立來自陶藝世家，因為期待能從各種角度觀看作品而選擇了立體創作，並在就讀國立台南藝術大學後開始真正認識陶瓷。陶瓷創作對於宋立而言，是一趟療癒的過程，創作多以動物為主題，正視生命與創作還有與自身的關聯性，在捏塑作品的過程中，創造各種角色，並想像著他們經歷過什麼，將面臨什麼，將自我注入各種角色中，敘述著不同片段的故事。

宋立表示「本次展覽主軸圍繞記憶、庇護、逃離與對話展開，從復古物件到鯨魚，從消逝的生命到藝術史的再現，藉由這些作品，希望觀眾沉浸故事中，並找到與自身經驗的共鳴，享受觀展的樂趣」。「移動的記憶版圖」系列作品透過不同的場景，如阿嬤家的老浴缸、老家的鐵花窗、古董家具，再現過往回憶，表達自己當時的種種情緒。