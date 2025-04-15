新北513座市民活動中心使用落差大 民代籲結合資源創造多元價值

新北市轄內1032個里，共設有513座市民活動中心，數量為六都之冠，但審計處先前指出部分使用率偏低，引發「蚊子館」質疑。市議員與地方區長認為，各地區社經條件不同，應以更前瞻、多元的角度檢視活動中心價值，而非單以使用率高低論成敗。

新北市議員黃心華表示，各里發展狀況不同，不應以單一標準衡量使用率。他建議，公部門可與公益團體合作開設養生、資訊等課程，釋出量能、活化空間；此外，活動中心也有作為緊急避難場地的功能，其存在價值不應僅由使用頻率來判斷。他也指出部分設施空調、通風不足，建議從硬體升級著手，回應當前民眾需求。

新店區長黃秀川坦言，區內兩座活動中心使用率偏低，一處鄰近烏來山區，一處地點偏遠，民眾借用意願低、亦無其他單位提出需求，但若有符合地理條件的用途，公所將努力媒合。而坪林區長張秀玲則表示，該區唯一活動中心於109年啟用，設施新穎，目前使用率高，無閒置問題。

新北市民政局則指出，近6年來已啟用22座新中心，目前全市共有513處，為六都之冠，並持續改善老舊設施，不足之預算由民政局補足，改善率近9成。為提升使用效率，民政局與各區公所研議舉辦公益活動、媒合團體租借、設置關懷據點等方式活化空間，今年平均使用率已達77%。另針對管理問題，去年起也增設保證金機制，提升使用後場地復原情況。