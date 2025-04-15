人類病、地球爆炸…北市嘻哈大賞10強出爐 參賽數創新高

北水處2025嘻哈大賞網路初賽10強出爐，今年CYPHER組觀看次數最高前10名出爐，多支影片都已破上萬點閱率，今年共有大專院校、高中63校、80組學生參賽，以「人類病」、「地球爆炸」等主題，用嘻哈嘲諷方式關心地球、為地球發聲！

今年CYPHER組觀看次數最高前10強包括東海&逢甲大學、南山高中&中國醫藥大學&永春高中、聯合國際實驗教育機構、政治大學、高雄大學、清華大學、安康高中&北市立大學、淡江大學&致理科大、元智大學&政治大學、亞洲大學。目前官方YouTube頻道也創造22萬的累積觀看次數。

北水處表示，第2年舉辦的嘻哈大賞吸引63間全國及海外63校學生（北部43間、中部13間、南部4間、東部1間）、80組的國內大專院校高中學生參與CYPHER及個人饒舌歌曲創作賽事，還有在國外大學（2間）的就學學生投稿，超越去年首屆35校、46組參賽組數。今年參與比賽的作品水準及數量再創新高，從歌詞、編曲到影像呈現，皆展現豐沛創作能量與獨特視角，影片各有使用CG動畫、AI繪圖、戶外拍攝、舞台演出片段、後製精美字幕等，影像剪輯創作實力相當堅強。

10強隊伍每組可獲得1.5萬元的「創作激勵獎」，其中網路點閱數最高的東海＆逢甲大學聯合隊伍將加碼獲頒「最佳人氣獎」獎金3萬元。今年還新增了個人獎項，觀看數前3名的學生也將站上決賽舞台，包括世新大學-3rdco、輔英科技大學-J.I.、中央警察大學-CoCoNuTs。

北水處處長范煥英表示，本屆現場決賽更首創「全民評審團」制度，邀請50位嘻哈樂迷齊聚擔任現場評審，評審不限年齡、身分來自各行各業，包含饒舌歌手、社群創作者、國高中學生，用最直接的感受投下心中的「Be like water」代表作，決賽當天得到評審團最高票數的CYPHER團隊，將榮獲「最佳演出獎」3萬元獎金。

4月26日的現場決賽不只集結CYPHER組前10強、個人組前3強現場比拼，更邀請8組人氣嘻哈藝人輪番上陣，包括唱出年輕人心聲的阿夫shuf；擁有超過600萬點閱的趙翊帆；「高敏感的旋律鬼才」INHON；從「轟十八伶仃」到「早上沒事，晚上台中市」橫掃社群的台中新生代領軍人物徐晧程 LilHao。更集結大成 DACHENG、c8ight 陳全、Young Joppa、高隆華 CODE : L 等話題饒舌歌手。