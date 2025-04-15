貝兒絲樂園陸續閉館 北市16件申訴

親子遊樂園「貝兒絲樂園」全台多個場館陸續結束營業，月底桃園館閉館後，僅剩板橋、台中館營運，但退費方式引發家長不滿，北市法務局已接獲16件消費申訴。

法務局消保官陳盈全說，公告優惠退費期限過於倉促，方案也不夠友善，由於目前官網仍有販售員卡，呼籲要購買民眾審慎考慮。

「貝兒絲樂園」台北南港館、新莊館、竹北館、台中廣三館及高雄大立館等相關場館陸續結束營業，桃園館也回租約到期，也預計本月27日熄燈，未來僅剩下板橋館及台中米平方館。

北市法務局表示，貝兒絲樂園登記於新北市之霈一貿易公司所經營，相關場館結束營業後，新北市法制局消保官3月7日針對業者行政調查，業者僅表示願提供竹北館、高雄大立館儲值消費者優於原退費規則計算方式，但對台北南港館、新莊館及台中廣三館儲值之會員仍維持原退費規則。

法務局說，至4月8日已受理16件消費申訴，業者公告的優惠退費期限過於倉促，退費方案也極不友善，桃園館27日結束營業後，全台僅剩兩場館，但業者官網仍持續推銷「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲會員卡」，消費者如欲購買，應審慎考量使用需求、卡友權益規則及所餘場館後續經營狀況，維護自身權益。