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可查避難點 北市警政App使用率低

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

因應戰爭災害等逃生避難，北市設有6052處防空避難所、401處收容處，多數民眾根本不知道。議員調閱資料也發現，儘管市警局「北市警政App」提供有防空避難訊息，但使用率極低，若通訊中斷也形同虛設；北市警察局回應，會在一周內提精進規畫。

市議員王欣儀昨在議會質詢時提到，市警局「北市警政App」可讓民眾查詢6千多處的避難所地點，北市高達248萬人口，實際下載該App卻僅10萬多次，點擊「防空避難」功能者更僅占半數、5.9萬人次，多數市民根本不知道防災避難地點在哪，一旦戰爭來臨，電力、網路可能被切斷，更無從查詢。

王欣儀舉緬甸上月強震為例，若發生在台灣，相關資訊包括避難收容處所等，政府應整合成明確防災資訊專區，並進一步區分戰時非戰時整備，並透過投信箱、辦活動等方式，讓民眾平時就熟悉動線，災時才能迅速應變、安心避難。

對議員質疑北市警政App使用率偏低，北市警察局長李西河回應，將後續整合平台，會在一周內提出相關規畫。

外媒報導，中央有意將便利商店納入戰時補給體系，引發熱議，王欣儀說，北市約有1700家超商，若戰時發生通訊或電力中斷、民眾恐慌搶購，警方是否有能力即時維安與物資防護？

李西河表示，超商雖方便，但那是民間營運場所，要做避難所、收容所或物資發放等，應事先規畫。李強調，除了告知民眾哪裡有緊急避難、交通疏導管制、及傷患救治外，協助急救處理和秩序維護也是警察責任，若發生災害或戰爭，中央地方都有跨局處和跨單位的應變中心。

另，新北市警察局指出，截至2025年3月底止，全市共有9402處防空避難設施，可容納人數884萬8206人，容量達全市人口2倍之多。

王欣儀 警察

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