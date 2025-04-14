議員批防空避難資訊落差大 北市警允1週內提規劃

北市議員王欣儀表示，全台1.3萬間超商是否將成「戰時樞紐」引議，且北市防空避難資訊落差大，應設「防災資訊專區」協助市民掌握。北市警局長李西河允諾，1週內提規劃。

英國衛報（The Guardian）報導，從能源安全到網路連線，台灣正想方設法在中國攻擊的情況下保護人民，其中規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」，一旦台海爆發戰爭，民眾可被引導前往住家附近超商領取配給口糧及醫療用品。

國民黨台北市議員王欣儀今天下午在台北市議會警政衛生部門質詢時指出，日前中共軍演釋出模擬攻台影片，內容出現許多北市街景，引發許多市民不安，且有外媒報導中央正考慮將便利商店納入戰時補給體系，也引發社會高度關注。

王欣儀表示，是否認同將便利商店納入「戰時樞紐」，由於北市約有1700家便利商店，若戰時發生通訊或電力中斷、恐慌搶購潮等混亂情形，警方是否有能力即時介入現場維安與物資防護，如何預做評估及規劃。若超商未盡適合的話，有無其他更好建議。

她指出，許多民眾仍搞不清楚防空避難設施的所在位置，在面對防空警報來襲時，若大樓有地下室者可就地躲避，居住老公寓或透天厝者若要躲至鄰近有地下室的大樓卻遭遇大門上鎖該如何，台北市政府是否有責成相關建物戰時開放措施。

王欣儀表示，北市人口逾248萬人，但警政App（應用程式）至今下載僅約10萬次，且點擊「防空避難」功能僅5萬9000次，推斷多數市民根本沒下載或不知避難地點在哪，且若戰時網路電力全斷，App根本派不上用場。另外，地震來臨時的避難動線及避難收容處所也很重要，同樣也面對上述使用困境。

她建議，北市府應儘速整合分屬於警察局、教育局、民政局、社會局等單位的防災資訊，建立「防災資訊專區」，並清楚區分「戰時」與「平時」兩種災難情境的應變資訊，讓市民一目了然，家家戶戶皆能掌握相關資訊。

李西河答詢指出，超商雖然很方便，但屬於民間營業場所，相關避難所、收容所及物資發放都須經整體規劃。民國110年就已建制警政App，民眾上網即知哪裡有避難處所，平日也透過社群媒體、宣導影片、座談會等方式進行宣導，藉以深植民眾記憶，並補強網路不足之處。

「維護秩序當然是警方責任」，李西河說，中央都有設跨單位應變中心，會有一定的分工及處理，並允諾1週內提出「防災資訊專區」相關規劃，讓民眾於災難發生時能快速應變、安心避難。