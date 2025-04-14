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參訪東京及西武巨蛋 市長侯友宜：新北巨蛋納各方需求

中央社／ 新北14日電

新北市長侯友宜率團訪日，繼昨天參訪東京巨蛋，今天再訪西武巨蛋。他表示，新北大巨蛋將歸納出滿足大眾需求的方案；侯友宜還拜會並邀請神奈川縣知事黑岩祐治訪台。

新北市政府發布新聞稿指出，侯友宜昨天率團參訪東京巨蛋，期待藉由國際經驗，將優點納入新北大巨蛋規劃興建參考；今天再前往埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪，實際了解球場設備及球迷觀賽環境，作為新北大巨蛋規劃養分。

侯友宜參訪西武巨蛋時，還特別帶了來自台灣家鄉味零食及飲料，送給去年獲埼玉西武獅第4順位指名的台灣強打林冠臣，為他加油打氣。

侯友宜表示，西武巨蛋辦理過許多體育賽事及演唱會，周邊還有遊樂園、高爾夫球場、滑雪場等設施，是一座綜合休閒娛樂運動園區，滿足球迷需求及提供球員更好的運動訓練環境，目前新北大巨蛋正在綜整各方建議，將歸納出滿足大眾需求方案。

新北市體育局長洪玉玲表示，日本大型場館運作發展成熟，本次特別參訪東京巨蛋及西武巨蛋指標性設施，包含東京巨蛋的一面式環形螢幕、演唱會等級音響設備、照明系統、特殊座位席，2座巨蛋周邊附屬文化場館、運動場館、餐飲及休閒設施等作為新北大巨蛋未來規劃及發展參考。

侯友宜也由台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲陪同，率團拜會日本神奈川縣知事黑岩祐治，侯友宜親邀黑岩祐治來台參訪。

侯友宜表示，新北市與神奈川縣在災害防救及教育等項目合作密切，邀請神奈川縣參加今年9月新北舉辦的2025災害管理國際研討會，也歡迎神奈川組隊到新北參加U18棒球比賽，享受棒球的樂趣。

侯友宜 大巨蛋

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