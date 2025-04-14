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「貝兒絲樂園」陸續閉館退費方式引家長不滿 北市法務局已接16件申訴

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」，但近日陸續關閉各處場館，月底桃園館閉館後，全台僅剩板橋及台中館營運，但退費方式確讓家長不滿，北市法務局目前接獲16件申訴。本報資料照片
連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」，但近日陸續關閉各處場館，月底桃園館閉館後，全台僅剩板橋及台中館營運，但退費方式確讓家長不滿，北市法務局目前接獲16件申訴。本報資料照片

連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」，是不少人的童年回憶，但近日陸續關閉各處場館，月底桃園館閉館後，全台僅剩板橋及台中館營運，但退費方式確讓家長不滿。北市法務局統計已接獲16件消費申訴，消保官陳盈全也說，公告優惠退費期限過於倉促，方案也不夠友善，由於目前仍有販售，呼籲後續要購買民眾審慎考慮。

「貝兒絲樂園」台北南港館、新莊館、竹北館、台中廣三館及高雄大立館等相關場館陸續結束營業，日前宣布桃園館預計於2025年4月27日結束營業，未來僅剩下板橋館及台中米平方館，但退費方式卻引起家長不滿，北市法務局統計，統計截至4月8日北市府已受理16件消費申訴。

法務局表示，貝兒絲樂園登記於新北市之霈一貿易有限公司所經營，相關場館結束營業後，已購置儲值卡消費者權益，新北市府法制局消保官前於3月7日對業者行政調查，業者僅表示願提供於竹北館及高雄大立館儲值消費者優於原退費規則計算方式，但對在台北南港館、新莊館及台中廣三館儲值之會員仍維持原退費規則。

法務局說，者公告之優惠退費期限過於倉促，且退費方案對消費者極不友善，另桃園館預計於114年4月27日結束營業，將僅存板橋館及台中米平方館，業者官網仍持續發行並推銷「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲會員卡」，消保官提醒消費者，如欲購買「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲會員卡」，應審慎考量實際使用需求、卡友權益規則及業者所餘其他場館後續之經營狀況，以維護自身權益。

北市消保官陳盈全說，業者公告優惠退費期限過於倉促，且方案對消費者極不友善，桃園館27日結束營業後僅存兩間場館，但業者官網仍發行並推銷「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲會員卡」，提醒消費者，如欲購買應審慎考量實際使用需求、卡友權益規則及業者所餘其他場館後續經營狀況，以維護自身權益。

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