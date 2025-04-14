「北市警政APP」內含防災資訊 僅10萬人次下載挨批

台北市警局推出「北市警政APP」，還提供「防空避難」地點。不過兩岸近年兵凶戰危、颱風及地震頻繁，有議員今質詢時指出，台北市上百萬人口僅10萬多次下載，點擊「防空避難」資訊的人僅半數，擔心發生災難時民眾無法即時獲得相關資訊；北市警回應，會在一周內提出整合APP平台規畫。

議員王欣儀指出，警察局有「北市警政APP」可以讓民眾查詢6052個避難所，但台北市248萬人口，但實際下載該APP10萬多次，點擊「防空避難」功能5.9萬人次，從此來看多數市民根本不知道防災避難地點在哪裡，當戰爭來臨時電力、網路可能都會被切斷，更無從查詢。

王欣儀說，每個單位日常所負責的事情可能不一樣，例如緬甸上月發生強震，若發生在台灣，包括避難收容處所等，應整合成明確防災資訊專區，並進一步區分戰時非戰時整備，並透過投信箱、舉辦活動等方式，讓民眾在平時就能熟悉動線，災時才能迅速應變、安心避難。

此外，日前外媒報導，中央有意將便利商店納入戰時補給體系，引發熱議，王欣儀說，北市約有1700家超商，若戰時發生通訊或電力中斷、民眾恐慌搶購，警方是否有能力即時維安與物資防護，詢問警察局「認為超商真的適合作為戰時樞紐嗎？」

警察局長李西河表示，便利商店雖然方便那是民間營運場所，不管是要做避難所或收容所甚至物資發放等，都應事先規畫，以分工來說，警局主要是做避難處所調查跟列管，以及讓民眾知道哪裡可以找到避難處所及宣導教育訓練，至於後勤補給或收容的部分北市警應沒有碰到。

李西河強調，除了告知民眾哪裡有緊急避難、交通疏導管制，以及傷患救治外，協助急救處理和秩序維護也是警察責任，若發生災害或戰爭中央地方都有跨局處和跨單位的應變中心，可做分工及問題處理，針對整合平台一週內提出相關規畫。