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新北汐止文化櫻花季再精進 計劃明年拓展範圍

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
今年文化里櫻花季吸引許多民眾到訪，公所開會期盼明年能越辦越好。 圖／觀天下有線電視提供
今年文化里櫻花季吸引許多民眾到訪，公所開會期盼明年能越辦越好。 圖／觀天下有線電視提供

今年初汐止區康誥坑溪的櫻花盛開，吸引很多民眾賞花，而一年一度的文化里櫻花季也圓滿落幕，為了讓明年的花季辦的更好，今(14)日汐止區公所召開精進會議，除了頒獎感謝贊助的企業單位，會中也針對明年計劃做初步討論，預計要將沿線的兩個里再納入，拓展範圍。

文化里長余寶聰說，從1/18日開始的櫻花季，今年天公做美，櫻花開的特別美，很多遊客來都稱讚，今天開會大家思考一下，未來明年的櫻花季要怎麼辦理會越來越好，認為辦櫻花季都卡在經費的問題，建議市府，其實汐止櫻花季里內櫻花應該是全北部最早開的，而且不是一棵兩棵，是整排沿著康誥坑溪盛開，有很大的吸引力，才會極力爭取。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，今天的會議主要是針對今年文化里櫻花季做成果的展現，也非常多的企業加入，透過會議感謝各個企業團體，並且就明年要發展的部分做討論，先有一個框架，主要想改變的部分是，明年度預計加入白雲里跟復興里，把一些在地文化再去做加強，甚至連復興里的隱藏美食都想要納入，讓櫻花季範圍更擴大，而在地到下半年會再做更實質的討論，希望讓櫻花季越來越好。

余寶聰提到，也建議市府水利局整治要做固床工能一併做好，上次侯市長來行動治理時就有提出，希望整個康誥坑溪能夠整個通盤檢討，也不希望為了生態每年都在施工，因為，溪流顧到現在，很多生態漸漸恢復，許多魚類、蟹都出現了，不希望因為整治又破壞掉，這是一個重點，還有就是明年的櫻花，希望球燈能夠再重新打造，不然都已經4、5年了，會讓人感覺沒有新意，希望能夠思考一下，能夠有更夢幻、更好看的一些夜景，吸引更多外地觀光客來汐止文化康誥坑溪賞櫻。

櫻花季 汐止 觀光客

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