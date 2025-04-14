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新北汐止橫科路缺消防栓 當地居民憂火災應變難

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止橫科路近舊南港彈藥庫一帶缺乏消防栓，地方擔心災害意外發生沒有辦法很快救災。 圖／觀天下有線電視提供
汐止橫科路近舊南港彈藥庫一帶缺乏消防栓，地方擔心災害意外發生沒有辦法很快救災。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區橫科路在靠近舊南港彈藥庫一帶，沿線因為都沒有消防栓，附近居民擔心如果發生火災意外，沒辦法很快救災，再加上裡面有紙風車等藝術團體進駐，公共安全很重要，所以今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，研商增設消防栓的可行性。

民眾說這附近是完全沒有消防栓的，如果萬一有什麼災害意外發生，擔心沒有辦法很快救災，所以才會請議員張錦豪幫忙，邀請相關單位來現場會勘，希望在大家安全為前提下，處理消防栓的問題。

新北市議員張錦豪表示，在舊的南港營區彈藥庫已經爭取成一些藝文團體，像是紙風車的倉庫還有展演的區塊，在許多藝文團體在這裡進駐，必須要整體公共安全提昇，因為紙風車在之前的廠房就是因為發生火災，後來搬到這裡，如果能夠把消防水線拉到裡面去，同時也是保障沿線居民的安全，所以今天請自來水公司跟市府消防局一起來，看是不是能夠讓外面的水線往裡面延伸。

張錦豪指出，目前因為水壓的關係，只能往裡面拉120公尺，也請消防局規劃看看設置消防栓，如果未來這個區塊發生火警意外，就有水源可以運用，至於更裡面往藝文團體倉庫的區塊，因為沿線有高低差，水壓稍嫌不足，就現在的做法，就是抽旁邊的溪水因應。

張錦豪 紙風車

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