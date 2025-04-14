新北淡水區公所劇場魅力兒童月 親子共賞好戲登場

淡水區公所為歡慶一年一度的兒童月，在上週六4月12日，邀請知名藝術表演團體「身聲劇場」演出經典兒童親子音樂劇場「填海˙移山˙追太陽」，更邀請親子一起走進淡水區公所9樓大禮堂，感受藝術魅力，共度歡樂時光。

活動採取互動式兒童音樂劇表演，帶領孩子們進入奇幻的童話世界，強調親子互動，讓孩子們在觀賞過程中，一起參與其中，激發他們的想像力和創造力，寓教於樂，結合動聽的音樂和精彩的劇場表演，為親子帶來一場精采的視聽盛宴。

淡水區長陳炳仲表示，新北市政府與淡水區公所過去努力打造淡水區是一個適合親子居住休閒的城市，不僅藝文活動相當多元，更建設許多適合親子一起同樂的共融公園等公共設施，此外身聲劇場是在地經營非常久，也是相當知名且優質的劇團，不僅是多次公益演出，更帶給兒童許多歡樂，而這次希望透過活動，讓孩子們在歡笑中學習成長。