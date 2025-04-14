新北淡水停車場違規擴建塌陷 危及溪畔步道封閉

新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，過去遭業者違規闢為臨時停車場，但近期地方居民發現，鋪面鄰近公司田溪處，有大面積沉陷、混凝土龜裂，更因緊鄰公司田溪步道、地勢高低差明顯，堆疊的水泥塊鬆動恐有崩塌之虞，引發地方對公共安全的強烈憂慮。

崁頂里長吳庭岳表示，業者當初施工方式過於粗略，導致邊坡滑動、公司田溪曾出現土石污染現象，現在混凝土路面已經產生非常嚴重的龜裂，有明顯崩塌危險，應儘速以重力式擋土牆替代原本結構，確保步道與居民安全。業者雖口頭承諾改善，但實質作為遲遲未見，必須由市府主責單位嚴格監督。此外當地民代呼籲市府正視，應立即要求業者拆除危險構造物，並經專業技師簽證後重設擋土設施，以免憾事發生。

議員鄭宇恩指出，該處用地雖未獲新北市交通局核發合法停車場許可，但現場已有多輛車輛停放，地面龜裂與側邊粗糙堆砌的水泥塊顯示其結構極度不穩定，更不能等到發生事故才後悔檢討，市府應積極要求拆除現有設施，重建具結構安全的擋土牆，並依法處置違規使用行為。

對此，新北市交通局停車管理科代理科長王昶閔表示，交通局已於11日收到業者補正資料，後續將依申設會審程序轉請相關局處審查，並強調「若無法確保安全性，交通局絕不會核准同意設立」。