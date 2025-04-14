有機日本大甜蔥 新北三芝產量居冠上架超市

在日式壽喜燒中常常被使用的日本大甜蔥，現在在新北市的三芝區落地生根，三芝有機農場從多年前開始自行育苗來栽種，並且開發專屬一套的種植管理模式，所生產的產量比一般傳統種植高出兩到三倍，現在還能穩定的送往連鎖超市，創造農場多元化的經濟收入。

三芝有機農場馬文權表示，近年來超市開始見到日本大甜蔥的蹤跡，三芝有機農場從幾年前開始自己育苗栽種，並且開發專屬一套的種植模式，產量比一般傳統挖地瓜畦的種植方式高出兩到三倍，還區分夏季大蔥與冬季大蔥品種，一年四季都有日本大甜蔥可以產出。

使用抑制蓆挖洞的方式種植，比鋪銀黑布更環保，也比鋪稻草更節省成本。而比一般台灣蔥更巨大5倍以上的日本大甜蔥，口感較脆口也較甜，進到市場中也有獨特差異性。

三芝有機農場馬文權說，有自行育苗技術與自己研究出的一套種植管理模式，現在農場可以讓日本大甜蔥在三芝落地生根，並且穩定量產到可以前進連鎖超市的貨架上販售，就是期待透過耕地的多元應用與市場作物的區隔，為農場增加更多的收入，也讓更多的消費者看見三芝土地的生產力。