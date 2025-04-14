新北市長侯友宜拜會日神奈川知事 稱呼對方「老朋友」邀來台參訪深化交流

新北市長侯友宜訪日行程接近尾聲，今天率市府團隊拜會日本神奈川縣知事黑岩祐治，侯邀知事來台參訪，盼深化兩地交流。

侯友宜說，新北市與神奈川縣在災害防救及教育等議題上合作密切，他邀請神奈川縣參加今年9月新北舉辦的2025災害管理國際研討會，也歡迎神奈川再度組隊到新北參加U18棒球比賽，享受棒球樂趣。

黑岩祐治說，台灣與日本都會遭遇到很多地震災害，彼此之間有很多相似的環境跟情況，他擔任知事前是新聞記者，曾以記者身分到台採訪過921大地震，對於當時情況印象深刻。

「台日友好！新北市與神奈川縣繼續深化交流。」黑岩祐治指出，雙方在2016年就已簽署防災教育友好協定，去年日本能登半島發生地震，接著台灣花蓮縣也遭遇地震，他對台灣避難所的帳篷感到驚訝，因此他編列預算採購相關設備與物資。

侯友宜稱呼對方是「老朋友」，侯回顧說，2016年他擔任副市長時，就跟已是知事的黑岩祐治見證兩個城市簽署友好協定，這9年時間往來合作不間斷，未來持續加強聯繫，探索更具創新性的災害應變與體育等領域的合作方案，讓雙方在面對未來的挑戰時，更加從容應對。