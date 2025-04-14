全國首場春茶評鑑 三峽女青農林孟諭奪碧螺春特等獎

三峽有臺灣綠茶故鄉的美名，三峽區農會於日前辦理春季碧螺春綠茶評鑑，本屆特等獎得主天芳茶行林孟諭充分展現碧螺春鮮爽的滋味，新北市農業局邀請民眾選購優質茶品，體驗在地特色綠茶。

三峽是全臺唯一辦理綠茶評鑑的茶產區，三峽碧螺春綠茶為不發酵茶，採用在地特有的青心柑仔品種，春茶在清明前後以手工採摘一心二葉的嫩芽製作，過程不經過攪拌及氧化的程序，透過短時間炒菁提升濃郁的香氣並保留新鮮的風味，成品的翠綠色茶乾呈現蜷曲螺旋狀，帶有茶芽的白色毫毛，茶湯碧綠澄澈、鮮活爽口。本次共有195點茶品角逐參賽，從茶葉的外型以及茶湯的色澤、香氣、滋味，到浸泡後的葉底皆為評審的項目，依照品質分出特等、頭等、金獎、銀獎及優良共5等次，賽事最後由天芳茶行林孟諭拿下特等獎。今年春季碧螺春綠茶評鑑的評審農業部茶及飲料作物改良場林金池科長表示，今春製茶期間氣溫冷涼、日夜溫差大，茶樹生長狀況極佳，特等獎芽葉壯實、緊結勻整、白毫明顯，湯色碧綠清澈明亮，帶有綠豆及茉莉花的鮮雅甜香，滋味鮮活且濃稠滑順，飽有餘韻，充滿優質春季碧螺春的特色風味。

本屆評鑑由青農林孟諭代表天芳茶行第17度獲得碧螺春特等獎，再度擦亮百年歷史的茶行招牌。林孟諭與丈夫黃耀寬共同經營傳承5代的天芳茶行，以三峽本地的青心柑仔品種製作碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶，茶葉年產近1萬斤，並且積極推動食農教育，提供採茶、製茶到品茗的深度茶鄉文化體驗。天芳茶行榮獲特等獎的同時，亦囊括金獎及銀獎共19個獎次，堪稱最大贏家。林孟諭分享，從2月下旬開始的製茶季中，每天都要處理大量的鮮採茶菁，今年配合早春涼爽天氣，在春分採收茶菁，並靜置走水約18小時之後，以鍋溫維持280度炒菁，期間要持續透過嗅覺及觸感經驗判斷茶葉的香氣與熟度，最後還挑燈夜戰的仔細挑揀整齊茶枝，才能確保成品傳達甘甜清爽的豆香味。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽是臺灣唯一的專業綠茶產區，三峽碧螺春綠茶透過茶師精湛製茶技術炒製而成，沖泡時水溫約80度為佳，冷泡更能突顯香氣滋味及醇厚爽口，還能完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等豐富營養成分，同時減少咖啡因的釋出，在炎炎夏日可袪熱解渴。喜愛綠茶的民眾歡迎洽三峽區農會訂購，絕不能錯過今年全臺首波春茶-三峽碧螺春特色茶品。

新北市政府農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，茶農傳承製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。

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