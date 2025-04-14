新北新莊慈祐宮頒贈獎助學金123.5萬元 祝福152位優秀學子

在媽祖誕辰即將到來的溫馨時節，新莊慈祐宮（媽祖宮）於13日上午10時舉行一年一度的獎助學金頒獎典禮，為152位優秀學子送上祝福與勉勵。這場在宮廟內舉行的頒獎典禮，洋溢著感動與希望，更象徵著慈祐宮長年守護地方、扶持後輩的善行初心。

在典禮中，得獎學生們在廟埕報到後，進入正殿依序就座，等待這份屬於他們的榮耀時刻。當孩子們從主委、委員與在場來賓手中接過獎助學金時，不僅是對努力成果的肯定，更是社會溫暖的實質展現。全體合影時，臉上寫滿了自信與感恩，場面溫馨感人。

作為北部歷史相當悠久的媽祖廟，新莊慈祐宮不僅見證了新莊三百年的風華與變遷，更以實際行動落實公益慈善與教育推廣，屢獲「績優宗教團體」的肯定。今年獎助金總額高達123萬5,000元，為在地學子注入莫大鼓舞。新莊區長朱思戎感謝慈祐宮主任委員陳圓光及全體委員與信眾的無私奉獻，新莊媽祖不只護佑風調雨順，更以慈悲之心，默默守護著孩子們的成長路。獎助學金不僅是一份資助，更是一份信念：每一個新莊孩子，都值得被看見、被鼓勵。

「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」，結合宮廟、社團、基金會與熱心人士的愛心資源，持續灌溉著新莊的希望之苗。不僅獎勵學業表現優異的學生，也讓經濟弱勢的家庭感受到社會的支持與關懷，讓孩子們在追夢的路上少些壓力、多些勇氣。自年初新莊武聖廟、文昌祠的個別頒獎起，到三月份25個善心單位共同參與的聯合頒獎典禮，再到今日新莊慈祐宮，這股溫暖的善念從未停歇。壓軸頒獎典禮為「新莊地藏庵」主辦，請獲獎學生留意頒獎通知，共同見證這份善的傳承。

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