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侯友宜訪東京、西武巨蛋 附屬設施是新北巨蛋參考關鍵

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今率團赴埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今率團赴埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜今率團赴埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋參訪。埼玉西武獅球團事業部部長小野塚久人指出，為減少因雨停賽1999年增設球場屋頂，且有球賽時，從池袋有直達西武球場列車等。參訪東京、西武巨蛋後，侯友宜說，新北大巨蛋正綜整各方建議，歸納出滿足大眾需求方案。

侯友宜指出，西武巨蛋1979年完工、陸續歷經大規模整建後，營收始終維持在一定水平，辦過許多體育賽事、演唱會，周邊還有遊樂園、高爾夫球場、滑雪場等設施，是座綜合休閒娛樂運動園區。

埼玉西武獅球團事業部部長小野塚久人、球團事業部副理豐田良簡今為參訪團導覽，說明西武球場為減少因雨停賽情況，1999年增設球場上方屋頂，2021年在球場旁新設孩童遊具，讓球場除了觀看棒球，也可成為棒球樂園。此外，小野塚久人指出，當有球賽時，從池袋有直達西武球場列車，球場也獲得冠名贊助，部分座位區由不同的企業贊助，規畫不同樣式座位。

新北體育局長洪玉玲說，日本的運動大型場館運作發展成熟，這次訪日參訪東京巨蛋、西武巨蛋指標性設施，包含東京巨蛋一面式環形螢幕、演唱會等級音響設備、照明系統、特殊座位席，二座巨蛋周邊附屬的文化場館、運動場館、餐飲及休閒設施等，將作為新北大巨蛋未來規畫及發展參考。

值得一提的是，被日本譽為「大物新人」、旅日好手林冠臣，利用訓練之餘跟侯友宜見面，侯友宜準備「家鄉味」零食給林冠臣解鄉愁，並期待見到林冠臣披上國家隊戰袍，為台灣再奪下一座世界冠軍。此外，埼玉西武獅明星球員高橋光成見到參訪團，更熱情合照、高喊「NO.1」。

被日本譽為「大物新人」、旅日好手林冠臣（右），利用訓練之餘跟新北市長侯友宜見面。圖／新北新聞局提供
被日本譽為「大物新人」、旅日好手林冠臣（右），利用訓練之餘跟新北市長侯友宜見面。圖／新北新聞局提供
埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋。圖／新北新聞局提供
埼玉西武獅棒球隊主場西武巨蛋。圖／新北新聞局提供

侯友宜 大巨蛋 東京 體育

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