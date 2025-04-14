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貝兒絲樂園數處場館關門 北市府受理16件消費申訴

中央社／ 台北14日電

親子遊樂園「貝兒絲樂園」的全台數處場館陸續關門，台北市法務局今天呼籲，業者應提出合理退費方案，且因其官網仍續售會員卡，請消費者注意自身權益，現已受理16件消費申訴。

法務局今天發布消費警訊指出，「貝兒絲樂園」多處場館陸續結束營業，包括台北南港館、新莊館、竹北館、台中廣三館及高雄大立館等，另桃園館也預計於4月27日結束營業，將僅存板橋館及台中米平方館。

北市消保官呼籲，業者應提出合理退費方案外，因業者官網仍持續發行推銷「（新台幣）9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲會員卡」，提醒消費者若要申辦應注意自身權益。

法務局說明，「貝兒絲樂園」為登記於新北市的霈一貿易有限公司所經營，就相關場館結束營業後，已購置儲值卡的消費者權益，新北市法制局消保官已於3月7日對業者進行行政調查，業者僅表示願提供於竹北館及高雄大立館儲值的消費者優於原退費規則之計算方式。

不過，對於台北南港館、新莊館及台中廣三館儲值的會員，仍維持原退費規則，或至其他場館使用。

北市消保官指出，業者公告的優惠退費期限過於倉促，且退費方案對消費者極不友善。

根據法務局統計截至4月8日止，台北市政府已受理16件消費申訴，申訴內容多為不滿業者退費金額等。

消保官提醒，因本件消費爭議申訴，北市府已安排雙方協商及調解會議等案，但業者均未到場，消費者恐難以透過訴訟外協調機制處理，建議必要時可向法院聲請核發支付命令請求退還餘額。

另外，消費者若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812或6164詢問，法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

消費者 退費

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