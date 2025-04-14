春天幸福小旅行…新北坪林茶鄉旅 湖光山色中悠然品茶香

坪林四周群山環抱，溪水蜿蜒流轉。這裡孕育了台灣頂級包種茶，茶園層疊，空氣中瀰漫著淡雅茶香。漫步於坪林老街，細品手工茶點，享受山水交融的悠然時光。無論是品茗、健行或是靜心遠離塵囂，坪林皆是一方洗滌身心的世外桃源。

副市長帶路

新北市副市長劉和然指出，坪林位於翡翠水庫水源保護區內，因限制開發反而留下台灣少見的限定自然美景，金瓜寮魚蕨步道、闊瀨古道等數條生態步道讓人嘆為觀止。另外，坪林是台灣低碳旅遊的發源地，自行車步道的完整串聯，讓坪林不但是北台灣難得的環境生態教育場域，更是新北一日小旅行的最佳去處。

體驗採茶製茶 品嘗自製茶湯

到坪林旅遊，一定要體驗茶山文化與生活。坪林許多茶農都在自家茶園、製茶廠推出茶葉採製相關課程，旅人安排一天的時間，即可體驗採茶、製茶的辛苦與樂趣，品嘗自製的茶湯，更能深刻感受茶的深韻及甘甜。

坪林的文山包種茶產區將近1,000公頃，全鄉有80%都是茶農。所產茶葉外觀翠綠、條索緊結，茶湯金黃鮮艷悅目，香氣淡雅撲鼻，滋味溫和甘潤，入口生津。

金瓜寮魚蕨步道 孤獨星球推薦

進入坪林，沿著人車分道的金瓜寮溪自行車道，一路經過金瓜寮鐵馬新樂園、茶園村落風光、金瓜寮魚蕨步道，這裡是野溪祕境，清幽的氛圍、岩壁上豐富的蕨類生態與溪中大量的魚群，被2017年《Lonely Planet孤獨星球》推薦為旅人值得一遊的郊山步道。

坪林市區也有好幾條值得一去的登山型步道，觀音台、籟狸尖山登山步道、九芎根登山步道、大林油杉步道、大湖尾登山步道、水聳淒坑登山步道、開眼崙登山步道、胡桶古道等。其中開眼崙登山步道全長約1.1公里，若登山頂，再加上順遊茶園步道返回起點約3公里多，是值得休憩健行的O形路線。

漫遊坪林老街 吃茶香特色美食

坪林老街約200公尺，除了濃厚的茶文化，復古的石板牆、閩式建築是兩大特色。坪林的特色店家將在地特產「坪林包種茶」融入料理中，茶葉蛋、茶蛋捲、茶粿、茶饅頭、茶葉貢丸湯、茶葉紅豆麻糬、茶牛軋糖、茶油麵線等等，值得細細品味。

位在坪林市區的「坪感覺」，紅磚老房配上復古花磚，是結合茶皂、茶葉等在地小農產品的茶堂，店內像迷你文創市集，還提供中式餐點及甜點下午茶，多數料理都是結合茶的元素製作。

「十方茶舍」有古樸的門窗、木質家具，特色料理則有酥炸茶葉、茶油麵線、茶香滷肉飯、茶油雞、香片百花蝦，創意讓人驚艷、滋味齒頰留香。

金瓜寮「阿卿的店」，讓旅人在鐵皮屋外燴式圓桌享用家常料理，土雞和野菜都是自養自種、新鮮現採，而店家招牌白斬雞，要事先預約才吃得到。

吃完美食後，可以順遊坪林茶產業文化館、百年三合院石頭屋、坪林石雕公園，附近也有親水吊橋、觀魚步道、親水公園，適合全家大小共遊。

●交通資訊

• 搭乘低碳公車前往坪林:在捷運新店站搭新店客運綠12、932；在捷運大坪林站搭大都會客運9028

• YouBike租借點：茶博館、水柳腳立體停車場、坪林遊客中心

• 新巴士免費公車有6線：南山寺、金瓜寮、大林、上石石曹、下石石曹、水德線