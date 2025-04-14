在夾縫中求生存的拾荒者 新北列冊數、納關懷計畫者偏低

全台列冊約7500名拾荒者，新北列冊僅265人，列冊數在六都中偏低。環境部推動的資收關懷計畫全國有2700多人參加，新北目前僅有56人參與。環保局坦言，資收個體戶關懷計畫立意良善，但第一線推動困難，官方與拾荒者缺少信任感是一大困境，加上列冊後會有定期訪查，都是拾荒者參與意願不高原因。

環境部資收關懷計畫是從資收大軍計畫轉型而來，資收關懷計畫提供五大措施，包括保價回收補助，以市價2至3倍價格收購，每月5000元為上限；到府收運服務，必要時可約到府清運資收物；補充裝備如口罩、防疫面罩等物資；協助資收個體戶投保險微型保險（每人每年30萬的意外險）；環境改善服務，至個體戶貯存區進行場域清消。

新北市環保局說，資收關懷計畫對象以實際有從事資源回收的工作者，且有意願納入列管的低收入戶、中低收入戶為優先。目前新北參與資收計畫僅56人，民代質疑政策推動力道、誘因不足，環保局坦言，要說服拾荒者參與計畫不容易，許多人不願意和公部門打交道，或接受公部門的要求及管理。

新北板橋一名拾荒婦人每晚會到熟識的店家撿拾紙箱等回收物，她說，參加官方開辦的資收關懷計畫有好有壞，雖然有人到府收運較省力，但公部門的錢也沒那麼好拿，必須接受一些規範與管理，因此她沒意願加入。

新北市議員卓冠廷去年10月在議會質詢點出，雙北拾荒者造冊成效在六都都偏低，卓當時秀出全國數據，指全台7491名列冊拾荒者，台北只有212人列冊，新北當時僅220人，質疑造冊掌握狀況明顯不佳。除了列冊人數偏低，關懷計畫全國有將近2700個參加者，當時台北參加計畫只有41人，新北當時是70人，參與人數和實際從事拾荒規模落差大。

針對「2024台灣拾荒者調查報告」，卓冠廷認為，新北市政府有責任重新檢視支持基層拾荒者的支持制度。現行回收體系高度仰賴高齡拾荒者，其在處理全台近1成回收物中扮演重要角色，卻常因空間不足而被檢舉開罰，顯示政策協調與資源配置仍有明顯問題。