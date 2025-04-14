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侯友宜偕跨黨派議員訪日 今參觀西武巨蛋

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市議員林金結說，與日本當地交流過程中，能感受到對方那股做大事的決心與拚勁，這種精神，正是現在的新北要展現的態度。圖／林金結提供
國民黨新北市議員林金結說，與日本當地交流過程中，能感受到對方那股做大事的決心與拚勁，這種精神，正是現在的新北要展現的態度。圖／林金結提供

新北市長侯友宜、議長蔣根煌偕跨黨派議員一行人赴日考察，昨到東京巨蛋，今天前往西武巨蛋，市府團隊盼廣納不同巨蛋的設計優點，融入台灣熱情的棒球文化，打造一座具專業賽事與商業活力的新北大巨蛋。侯友宜訪日5天，預計明天返台。

此行有多位藍綠議員、議會無黨總召蔡錦賢等人都同行，考察巨蛋場館是此行重點，也參訪「善光會」如何善用科技營造高齡友善環境，及智慧長照服務。

東京巨蛋株式會社社長北原義一與侯友宜等人交流，談東京巨蛋營運情況。

民進黨市議員鄭宇恩會後轉述，現行東京巨蛋有三分之一為日職棒球比賽、三分之一為演藝活動，剩餘為其他運動競賽，東京都有1300萬人口，市場需求大，場地根本不夠用。侯友宜問及，未來築地市場將新建新巨蛋，雙巨蛋是否會相互競爭，對方認為，雙巨蛋將會是合作關係。

鄭宇恩指出，新北蓋大巨蛋需借鏡東京巨蛋複合經營模式，以北台灣1000萬人口角度出發，別只有商場，腹地要夠大，像是東京巨蛋本體3公頃，但園區達13公頃，才能涵蓋其他設施。

國民黨議員林金結說，與日本當地交流過程中，能感受到對方那股做大事的決心與拚勁，這種精神，正是現在的新北要展現的態度。

林金結說，「新北巨蛋應該定位為台灣向世界發出的邀請」，在日本東京，一座巨蛋，不只是體育館或演唱會場地，更是城市對未來的想像、與世界對話的平台。東京巨蛋早在1988年啟用時，就已具備耐震8級的設計規格，他們當時的技術與視野，早已超前許多國家。如今他們更著手規畫「第三顆巨蛋」，不只為了服務國內，而是為了吸引來自全球的大型活動與交流機會。

林也說，反觀台灣，常有人問：「台北已經有一顆了，新北真的需要嗎？」他的答案是「是的，我們真的需要」，因為這不只是蓋一座建築，更是打造新北的下一個國際舞台，能承載國際級演唱會、體育賽事、文化展演的平台，更是新北對未來產業鏈、觀光經濟、城市品牌的長遠投資。

國民黨新北市議員林金結說，與日本當地交流過程中，能感受到對方那股做大事的決心與拚勁，這種精神，正是現在的新北要展現的態度。圖／林金結提供
國民黨新北市議員林金結說，與日本當地交流過程中，能感受到對方那股做大事的決心與拚勁，這種精神，正是現在的新北要展現的態度。圖／林金結提供
新北市長侯友宜（前排右）一行人赴日考察，昨天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（前排右）一行人赴日考察，昨天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜、議長蔣根煌偕跨黨派議員赴日考察，昨天參訪東京巨蛋，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜、議長蔣根煌偕跨黨派議員赴日考察，昨天參訪東京巨蛋，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左一）、議長蔣根煌（左二）偕跨黨派議員赴日考察，昨參觀東京巨蛋，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左一）、議長蔣根煌（左二）偕跨黨派議員赴日考察，昨參觀東京巨蛋，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜率團赴日考察，昨參訪東京巨蛋。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜率團赴日考察，昨參訪東京巨蛋。圖／新北市政府提供

侯友宜 大巨蛋 東京 體育館

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