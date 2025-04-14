加速北市危老重建 議員呼籲續推獎勵

北市逾10萬棟老屋，「半百」建物占56%。中央「危老重建」最高享1.3倍基準容積獎勵，其中1%時程獎勵申請僅到下月11日，議員籲緬甸震災嚴重，北市也面臨土壤液化等問題，須續推獎勵計畫。建管處表示，截至今年3月已受理1183件、核准997件。

根據建管處統計，北市屋齡逾30年建物高達10萬2157棟，其中50年以上老建物更占半數以上，這些建物多半興建於耐震設計法規尚未完善年代，市府以「都市更新」或「危老重建」兩種方式來更新住宅。

議員曾獻瑩說，都市更新多偏向大面積整合、適合500平方公尺以上基地，且申請流程複雜、時間長；危老重建則適用小基地、戶數少、可快速核准、立即開工，只要100%土地與建物所有人同意即可，是老舊社區較為理想選項。不過危老重建的1%時程獎勵申請期限僅到5月11日，盼市府續推獎勵計畫。

建管處表示，為降低住戶申請門檻、加速都更推動，市府2020年起推動「簡化文件」、「簡化程序」、「分軌審准、併同核發」等措施；2023年起也鬆綁規定，包括免除耐震複審、放寬畸零地合併與防空避難設施檢討要件、簡化延審與變更程序等。

至於「危老重建」截至今年3月底，已受理1183件、核准997件，成果全國之冠。建管處提醒，如欲爭取危老容積獎勵，請盡速完成申請掛件，如尚未備齊完整資料者，只要後續於通知補正期限60日內完成補件，仍可適用原獎勵條件。