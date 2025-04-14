新北孵大巨蛋 侯友宜赴日取經

新北市長侯友宜、議長蔣根煌偕跨黨派議員一行人赴日考察，昨到東京巨蛋，今天前往西武巨蛋，是此行的重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。

站在東京巨蛋場地上，侯友宜感性地說，幾個月前中華隊在東京巨蛋拿到12強冠軍創造歷史，相信新北大巨蛋興建完成後，台灣選手也能在新北創造歷史。

新北市體育局長洪玉玲指出，新北大巨蛋是未來園區概念，將以體育休閒娛樂理念，除辦理國內外運動賽事，非賽季期間也能參觀、遊憩，結合購物商場、餐廳、遊樂區等附屬設施，成為世界各地遊客訪台必遊據點。

洪玉玲說，一行人參訪東京巨蛋除聚焦建築，也著重經營面、附屬設施，她說，東京巨蛋用城的概念營造，兼顧球賽、逛街、遊樂園等，不同年齡層皆能得到滿足，東京巨蛋多元性值得新北巨蛋借鏡。參訪團14日將前往西武巨蛋，繼續考察日本對巨蛋場館的營運之道。

侯友宜去年拋出新北想「孵蛋」構想，市府團隊去年2月開始研議，做許多分析、功課，傾聽各方意見，也赴日考察場館營運模式。市府選定淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址等6處潛力位置，最終地點今年底拍板宣布。

東京巨蛋株式會社社長北原義一提到，東京巨蛋最初只有棒球賽，隨著音樂活動等需求增加，樣態日趨多元。台日關係深厚，新北巨蛋興建過程，願提供幫助。

同行議員鄭宇恩轉述，侯友宜有向北原義一詢問，未來築地市場將新建另一座巨蛋，雙巨蛋是否相互競爭，對方認為，因為需求夠大，雙巨蛋將是合作關係。