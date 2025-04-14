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45輛垃圾車擬停萬華 2千人連署反對

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市府要把原停在大同區堤外的45輛垃圾車遷到萬華停放，讓萬華人跳腳。圖／議員洪婉臻提供
北市府要把原停在大同區堤外的45輛垃圾車遷到萬華停放，讓萬華人跳腳。圖／議員洪婉臻提供

台北市長蔣萬安斥資18億美化淡水河岸，卻把原停在大同區堤外的45輛垃圾車遷到萬華，讓萬華人跳腳，稱堤外已停2千多輛車，3年多交通事故上百件，「萬華快喘不過氣」。全里5800多人已連署2千份。蔣萬安昨回應，會加強溝通

「45輛垃圾車要移到萬華，華中里根本負荷不了。」萬華華中里長黃世豪氣憤表示，現在堤外已停2千多輛車、還有中繼魚市場改建、環南市場每日中永和、板橋上千輛次採買車輛、公車調度站等，一天至少2至3萬人，早已交通壅塞，還要塞45輛垃圾車？

黃提到，去年1月里內發生死亡車禍，這3年多交通事故高達1百多件、更有交通違規5700多件，絕對不適合再停放垃圾車。

「根本暗渡陳倉」，更讓黃生氣的是，市府規畫要將垃圾車移至華中里堤外，完全沒跟里長溝通，現在光他里內就已2千份里民連署反彈，萬華其他里長也反對，社區均衡發展不能這樣搞。

議員洪婉臻調閱華中橋下車流量，發現「華中水門左轉環河南路三段」、「華中水門直走至萬大路」，除原有卸貨菜車、客運、私家車及垃圾車，尖峰時段已塞爆。周邊停車場使用率也極高，若再加上45輛大型環保垃圾車進出，將造成嚴重交通安全隱憂。

洪指出，蔣市府去年1月就已計畫將垃圾車停車場移至萬華，更裁示環保局須今年8月前完成遷移作業，令人震驚的是，華中里長直到今年2月底，才由別里里民口中聽聞此消息，質疑市府不尊重在地居民權益。

對於居民反彈，蔣萬安昨允諾加強溝通。環保局說，目前搬遷地點仍在協調評估，相關局處將優先針對堤外空間、符合45輛環保清潔車輛停放需求的地點。

環保局表示，會就交通、環境等居民關心因素整體評估，同時加強溝通萬華區的各里民意。在整體交通、環境影響最少情況下，評估遷移地點。

交通事故 垃圾車 溝通

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