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台北穆斯林友善城市 蔣萬安初體驗甘美朗鼓樂

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天特別體驗印尼、馬來西亞等國家傳統音樂的重要象徵-甘美朗(Gamelan)音樂，直呼「新奇」，表示樂聲悅耳動人。蔣說，他已連續3年出席開齋節每一次都可感受滿滿熱情。圖／北市府提供
蔣萬安今天特別體驗印尼、馬來西亞等國家傳統音樂的重要象徵-甘美朗(Gamelan)音樂，直呼「新奇」，表示樂聲悅耳動人。蔣說，他已連續3年出席開齋節每一次都可感受滿滿熱情。圖／北市府提供

「2025開齋之約-相遇台北」今天在大安森林公園登場，蔣今天體驗印尼、馬來西亞等國家傳統音樂的重要象徵-甘美（Gamelan）音樂，直呼「新奇」，表示樂聲悅耳動人。蔣說，他已連續3年出席開齋節，每次都可感受滿滿熱情。

蔣萬安說，目前台北市已累積輔導近百間旅館、景點拿到穆斯林友善認證，除2023年首次獲「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎–非伊斯蘭合作組織」，去年的開齋節活動更榮獲美國繆思創意獎「文化活動類」金獎。

北市觀傳局表示，今年開齋節活動，北市府邀請印尼在台歌手Nita、台印混血歌手鄭沐晴及中東傳統民俗舞團帶來精彩演出，讓在台穆斯林朋友感受熱鬧節慶氣氛；還有超過30個攤位的清真市集，販售穆斯林美食、風格服飾與特色商品等，讓民眾在台北就能感受異國文化氛圍；同時為響應永續理念，市集也推出自備環保餐具享優惠活動。

 今年開齋節活動，北市勞動力重建運用處也設置移工及國人多元文化展區，展覽以「移工在台北」、「台北旅遊日記」、「假日的變裝」三大主題，呈現移工多元面貌與豐富成果。

勞動局並邀請多個多元文化攤位與移工及市民朋友進行互動遊戲，完成闖關拿好禮；另也再度與全家便利商店合作，利用廣受好評「FamiMobi智慧零售車」，推廣如南洋酸辣燙「馬尚煮」、「椰棗果乾麵包」，及東南亞特色餅乾零食等多款清真友善餐食，打造有溫度的消費體驗。

蔣萬安說，他已連續3年出席開齋節每一次都可感受滿滿熱情。圖／北市府提供
蔣萬安說，他已連續3年出席開齋節每一次都可感受滿滿熱情。圖／北市府提供

北市府 移工 穆斯林 蔣萬安

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