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侯友宜考察東京巨蛋 期許台灣選手未來能在新北創造歷史

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜（左一）、議長蔣根煌（左二）等跨黨派議員一行人赴日考察，今天參觀東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（左一）、議長蔣根煌（左二）等跨黨派議員一行人赴日考察，今天參觀東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜、議長蔣根煌等跨黨派議員一行人赴日考察，今天、明天安排參觀東京巨蛋、西武巨蛋，是此行的重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。站在東京巨蛋場地上，侯感性地說，幾個月前中華隊在東京巨蛋拿到12強冠軍創造歷史，相信新北大巨蛋興建完成後，台灣選手未來也能在新北創造歷史。

新北市體育局長洪玉玲指出，新北大巨蛋不只是一顆蛋的形式，是一個未來園區概念，將以體育休閒娛樂理念，除辦理國、內外運動賽事，非賽季期間民眾也能進入參觀、遊憩，結合購物商場、餐廳、遊樂區等附屬設施，融入民眾生活中，成為世界各地遊客到訪台灣必遊據點。

侯友宜去年拋出新北想「孵蛋」構想，市府團隊去年2月開始研議，做了許多分析、功課，傾聽各方意見，也赴日考察場館營運模式。新北市政府目前選定淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址等6個潛力位置，有幾處是新興開發區，市府預計半年內留下1至2處做最後考量，最終地點預計今年底拍板宣布。

新北府會訪日團一行人今參訪東京巨蛋，由台灣三井不動產公司董事長久一康洋引導，參觀東京巨蛋內部、棒球殿堂博物館。參訪結束後更與東京巨蛋株式會社北原義一會長進行對談，聚焦場館規畫、商業發展模式及場館多功能使用等面向。

侯友宜說，東京巨蛋已營運37年，是日本歷史悠久的巨蛋之一，東京巨蛋以棒球場為中心，周邊還有遊樂園、購物商城、博物館及飯店等，同時滿足觀賽、看演唱會、旅遊等不同需求，這樣全年無休、複合型的多功能場館營運模式確實值得學習，藉著別人的經驗，不斷地去做調整，讓未來籌畫場館設備更符合需求。

東京巨蛋株式會社北原義一會長提到，台日交流頻繁且關係深厚，未來新北市在大巨蛋興建過程中，東京巨蛋非常願意提供幫助。東京巨蛋最初也只有棒球比賽，但隨著音樂等需求增加，變成一顆巨蛋不夠使用，相信新北大巨蛋會刺激需求，提供民眾更多元的活動。

新北市長侯友宜、議長蔣根煌等跨黨派議員一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜、議長蔣根煌等跨黨派議員一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右）一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右）一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜一行人赴日考察，今天參訪東京巨蛋，是此行重頭戲，盼汲取規畫新北大巨蛋的養分。圖／新北市政府提供

大巨蛋 東京

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