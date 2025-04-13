議員憂美化淡水河恐犧牲萬華 蔣萬安允加強溝通

台北市議員洪婉臻接獲陳情，市府推動淡水河岸空間改造，卻未溝通就強塞45輛垃圾車到萬華，犧牲居民生活品質。市長蔣萬安表示，將加強與地方溝通，並重新討論方案。

台北市「淡水河水岸空間環境營造計畫」範圍為中興橋下游至高速公路橋之間的堤外河濱公園，包含敦煌碼頭、大稻埕碼頭及堤內玉泉公園、迪化污水處理廠等，規劃5年新台幣18億元預算，打造各具特色的水岸休閒空間。

民進黨台北市議員洪婉臻接獲陳情，指市府為推動此計畫，去年1月就規劃在萬華設置垃圾車停車場，去年9月拍板把45輛垃圾車遷至華中橋下，還要求今年8月前要完成，過程完全未想到要知會當地華中里里長及里民。

洪婉臻日前在台北市議會進行施政報告時質詢此事，批評蔣市府不僅為美化淡水河犧牲萬華區民權益，還密室決策、一意孤行，態度令人難以接受。

她指出，里民已簽署超過2000份連署書，表達反對意見，呼籲蔣萬安考量當地交通狀況及生活品質，立即暫緩強塞垃圾車停車場到萬華。

蔣萬安答詢表示，將儘速召開跨局處會議重新討論，以對地方交通、環境及衛生衝擊最小為原則，同時加強與里長溝通，尊重地方意見。

主責淡水河空間環境營造計畫的台北市工務局水利工程處說明，由於萬華區清潔隊停車場目前位於計畫範圍內的淡3號疏散門旁，水利處與環保局共同研議是否有合適地點可供遷移，以讓整體水岸空間使用更加有彈性及完善。

水利處指出，遷移案目前仍在評估階段，未來將依照議員建議溝通討論，並納入考量交通動線、環境條件與周邊影響等因素，以對周邊環境影響最小為原則，確保水岸開發與市民生活品質同步提升。