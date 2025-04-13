中和華新街取消潑水節 改為緬甸震災祈福募捐
新北市中和區俗稱緬甸街的華新街，每年4月都會舉辦潑水節，成為地方特色，但因今年緬甸發生強震，今年不再水花四射，改為募捐及綁黃絲帶等祈福活動，希望幫助災區重建。
華新街有著許多泰緬等特色小吃，是知名的緬甸街，充滿了泰緬柬埔寨等異國風味，而每年4月的潑水節更是地方盛事，但今年則改為緬甸平安祈福活動。
從街口的浴佛設施起，一路就是僧侶灑淨祈福、商家提供特色小吃給路人，還有募款及綁黃絲帶等活動，沒有了過節時水花四射的歡笑場景。國民黨海外部主任陳以信還和志工們一起攜募款箱進行勸募。
國民黨主席朱立倫在黨籍立委張智倫等人陪同下，向現場民眾及志工致意。他除代表國民黨捐款10萬元，還呼籲大家一起有錢出錢有力出力，以表達對緬甸僑胞的關心與支持，希望大家都能共渡難關。
緬甸歸僑協會理事長李沛表示，今年取消潑水節，改成祈福儀式，就是要表達對受災災民的關心，協會已向衛福部申請公開募款，希望大家一起發揮愛心，希望能幫助災民重建家園，能好好的繼續活下去。
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