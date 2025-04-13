得獎鍍金1斤飆上1萬元！ 茶行媳婦林孟諭奪碧螺春特等獎

新北三峽有台灣綠茶故鄉美名，三峽區農會日前辦春季碧螺春綠茶評鑑，34歲女青農林孟諭代表天芳茶行抱回特優殊榮，這是天芳茶行第17度獲碧螺春特等獎，擦亮老字號茶行金字招牌。特等獎碧螺春1斤有1萬元行情，已有不少懂茶的行家來搶訂。

林孟諭的丈夫黃耀寬是天芳茶行第六代，林孟諭是2018年嫁入黃家，也跟著公婆、丈夫學習製茶。林孟諭是商管碩士，她和丈夫加入經營後，也加大網路銷售、品牌行銷等能量，也重視食農教育等理念。

林孟諭說，製茶是體力活，每個環節都是學問，每一批茶特性不同，要考量氣候等主客觀條件，才能做出品質穩定的上等好茶。

三峽是全台唯一辦理綠茶評鑑的茶產區，三峽碧螺春綠茶為不發酵茶，採用在地特有的青心柑仔品種，春茶在清明前後以手工採摘一心二葉的嫩芽製作，過程不經過攪拌及氧化的程序，透過短時間炒菁提升濃郁的香氣並保留新鮮的風味，成品的翠綠色茶乾呈現蜷曲螺旋狀，帶有茶芽的白色毫毛，茶湯碧綠澄澈、鮮活爽口。

農業局指出，此次有195點茶品角逐參賽，從茶葉的外型以及茶湯的色澤、香氣、滋味，到浸泡後的葉底皆為評審的項目，依照品質分出特等、頭等、金獎、銀獎及優良共5等次，經過一番激戰，由天芳茶行林孟諭拿下特等獎。

林孟諭與丈夫黃耀寬共同經營傳承六代的天芳茶行，以三峽的青心柑仔品種製作碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶，茶葉年產近1萬斤，也致力推動食農教育，提供採茶、製茶到品茗的深度茶鄉文化體驗。

天芳茶行此次除榮獲特等獎，亦囊括金獎及銀獎共19個獎次，堪稱最大贏家。林孟諭分享，從2月下旬開始的製茶季中，每天要處理大量鮮採茶菁，今年配合早春涼爽天氣，在春分採收茶菁，並靜置走水約18小時後，以鍋溫維持280度炒菁，期間要持續透過嗅覺及觸感經驗判斷茶葉的香氣與熟度，最後要挑燈夜戰仔細地挑揀茶枝，才能確保成品傳達甘甜清爽的豆香味。

農業部茶及飲料作物改良場科長林金池擔任評審，他分析，今年春季製茶期間氣溫冷涼、日夜溫差大，茶樹生長狀況極佳，特等獎芽葉壯實、緊結勻整、白毫明顯，湯色碧綠清澈明亮，帶有綠豆及茉莉花的鮮雅甜香，滋味鮮活且濃稠滑順，飽有餘韻，充滿優質春季碧螺春的特色風味。