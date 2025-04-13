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新北秀朗橋人行道將改善 4月15日起分三階段施工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
為提昇秀朗橋人行道鋪面品質，新北市政府養工處將於4月15日至6月13日針對中和往新店方向的人行道鋪面進行改善，請用路人多加留意。圖／新北市工務局提供
為提昇秀朗橋人行道鋪面品質，新北市政府養工處將於4月15日至6月13日針對中和往新店方向的人行道鋪面進行改善，請用路人多加留意。圖／新北市工務局提供

為提升人行道通行品質，新北市工務局養工處將於4月15日至6月13日，針對中和秀朗橋中和往新店方向人行道進行鋪面改善工程。施工期間每日夜間10時至翌日清晨6時封閉機車道，並全天封閉人行道，呼籲用路人配合改道。

養工處表示，秀朗橋既有鋪面因完工年代已久，加上長年熱脹冷縮影響，磁磚出現破裂情形，過去多以局部修補方式維護。此次將全面更新鋪面，改採硬度較高的混凝土噴花地坪，期盼延長使用年限並提升行走安全。

改善工程將分三階段進行，第一階段自4月15日至5月18日，進行既有鋪面打除及灌漿作業。期間每日夜間封閉機車道，機車須依照交通維持措施及義交引導，改道行駛汽車道；人行道則全天封閉，步行民眾請改由對向通行。

第二階段自5月19日至6月4日為鋪面養護期，持續封閉人行道，機車可維持原動線通行。

第三階段自6月5日至13日，將進行噴花及清潔作業，再次於夜間封閉機車道、全天封閉人行道。屆時步行民眾須改道由新店往中和方向人行道通行。

養工處提醒，施工期間請用路人遵守現場交維措施及義交人員指引，以確保通行安全。

為提昇中和秀朗橋人行道鋪面品質，新北市政府養工處將於4月15日至6月13日封閉中和往新店方向的機車道，以及全天封閉往新店方向的人行道，請用路人多加留意。圖／新北市工務局提供
為提昇中和秀朗橋人行道鋪面品質，新北市政府養工處將於4月15日至6月13日封閉中和往新店方向的機車道，以及全天封閉往新店方向的人行道，請用路人多加留意。圖／新北市工務局提供

中和 人行道 車道

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