全台唯一梯田鳶尾花海 新北嵩山農村再生社區正美

每年4至6月，新北嵩山農村再生社區梯田開滿鳶尾花，絢爛花海與層疊梯田景致相互輝映，全台唯一梯田鳶尾花海吸引民眾慕名造訪，新北市農業局鼓勵民眾周末可到石門區嵩山農再社區享受春日限定美景。

石門區嵩山社區位於台2線轉接北19線，以千歲米聞名。百年前，當地居民利用陽明山火山岩石砌成梯田，又被稱作「巨人登天的台階」，層層交錯的石塊與水渠交織，形成美麗的幾何圖案，與附近的田間小徑相映成趣。

石門嵩山社區擁有多處的梯田景觀及豐富的自然資源，嵩山社區參與新北市農業局農村再生計畫，在梯田重新栽種農作物，引進日本越光米品種，復育百年前石梯田光景，有12名農民參與，年齡加總超過千歲，種出的米有「千歲米」之稱。

近年嵩山社區在梯田裡種植鳶尾花，此舉不僅節省人力，也能維護梯田景觀。近年擴大種植面積，以浪漫的紫色鳶尾花為主要色彩，點綴鮮黃、潔白與火紅的花朵，為翠綠的梯田增添繽紛色彩，與層疊的梯田相互輝映，構成一幅美麗的景致。

近年來，嵩山社區積極結合環境復育與觀光導覽，並攜手企業、團體及學校，在工作假期，合作修復珍貴的梯田田埂與石砌坡坎。社區也熱情帶領參訪民眾親身體驗育苗、插秧、除草及收割等傳統農事，藉由土地復耕與耕作傳承，生動地倡導寓教於樂的理念。遊客觀賞綿延不絕的梯田美景後，可用實際行動支持這些辛勤耕耘的在地小農，選購不使用化學肥料及農藥，飽滿香甜的千歲米，或營養豐富的黑米、新鮮的在地蔬菜等農產品。