北市士林區路面坑洞回填恢復通車 肇因待觀察

台北市士林區文林路、美崙街口路面昨天下午突然下陷，出現長寬各約1公尺、深約20公分的坑洞。台北市政府表示，開挖後各管線皆無異狀，已回填並開放通行，將持續觀察。

台北市工務局新建工程處表示，昨天下午開挖至約1.6公尺深度，各管線單位查看後皆未發現異狀，且底下土壤乾燥，沒有看到出水或漏水點，因此推測是現地本就土質鬆軟，又遭鄰近建案施工重車反覆輾壓導致下陷。

新工處指出，由於道路周邊經過透地雷達檢查無異常，已在昨天晚間完成回填並開放通行，將持續觀察、追蹤道路狀況，以釐清原因。

轄區警方昨天下午4時許接獲報案，士林區文林路與美崙街口出現長寬各約1公尺、深度約20公分的坑洞，立即派員到場封鎖現場，並管制汽、機車進入。