北市逾10萬老屋...危老重建1%容獎申請將截止 建管處：受理近千件

台北市有超過10萬棟老屋，中央近年來推動老屋改建「危老重建」可享最高1.3倍的基準容積獎勵，北市已核准近千件重建計畫，但1%時程獎勵將於5月11日截止收件，建管處呼籲，有意改善民眾務必提早掛件。議員表示，緬甸地震災損嚴重，北市同樣也面臨土壤液化、土層鬆軟跟斷層貫穿問題，建管處須持續推動獎勵計畫鼓勵民眾。

根據建管處統計，截至今年3月底，台北市屋齡超過30年的建築物高達10萬2157棟，其中「年過半百」即屋齡50年以上的老舊建物就占了約56%，這些建物多半興建於耐震設計法規尚未完善的年代，市府為減緩地震災害風險，推動「都市更新」或「危老重建」兩種方式來更新住宅。

議員曾獻瑩表示，由於都市更新偏向大面積整合、適合500平方公尺以上基地，申請流程複雜、時間長，而危老重建則適用小基地、戶數少、可望快速核准、立即開工，可由任一所有權人單獨申請，只要取得100%土地與建物所有人同意即可，審查流程快速，是老舊巷弄社區較為理想選項。

曾獻瑩表示，申請危老重建可享有最高達1.3倍的基準容積獎勵，另搭配稅賦減免、時程獎勵與規模獎勵等加碼措施，但時程獎勵申請期限僅到5月11日，申請人若能及早掛件，仍可與規模獎勵合併計算，兩者合計最高可達基準容積的10%額外加碼，呼籲民眾盡快申請，申請截止日後建管處也應規畫其他措施鼓勵屋主改善修建，落實居住安全。

建管處表示，為降低住戶申請門檻並加速案件推動，自2020年起即陸續推動「簡化文件」、「簡化程序」、「分軌審准、併同核發」等便民措施，並於2023年起鬆綁相關規定，包括免除耐震複審、放寬畸零地合併與防空避難設施檢討要件、簡化延審與變更程序等，截至今年3月底，已受理危老重建計畫1183件、核准997件，成果為全國之冠。

建管處提醒，如欲爭取危老容積獎勵，請盡速完成申請掛件，臨櫃送件者須於5月11日17時前送達，掛號郵寄則以郵戳為憑，如尚未備齊完整資料者只要後續於通知補正期限60日內完成補件，仍可適用原獎勵條件，市府亦設置110處「危老重建工作站」，安排專業推動師提供免費諮詢與整合協助，並提供結構安全評估補助，協助民眾安全更新，提升都市韌性，為災害風險超前部署。